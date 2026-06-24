Il lapsus di Pino Rinaldi nel giorno del caso Sciarelli: "Vedremo tutto a Chi l'ha visto...seh, a Ignoto X"

Nel giorno in cui la Rai conferma il possibile addio di Federica Sciarelli da Chi l’ha visto?, Pino Rilandi commette il più clamoroso dei lapsus durante il suo Ignoto X su La7. Che sia uno dei nomi in lizza per raccoglierne l’eredità?

È clamoroso il lapsus di Pino Rinaldi nella puntata di Ignoto X di mercoledì 24 giugno. Clamoroso per il tempismo, certo. Nel giorno in cui si scatena il caso Federica Sciarelli, un vero e proprio terremoto che potrebbe finire con l'uscita dalla Rai della storica conduttrice di Chi l'ha visto?, il giornalista e conduttore – che sta per terminare la sua prima stagione a La7 – si rivolge alle telecamere del suo programma, sbagliandone in maniera clamorosa il nome.

Il lapsus: "Qui a Chi l'ha visto?"

Non è sfuggito al solito Marco Salaris, aka @seelallero, che su segnalazione dei suoi follower ha immediatamente rilanciato il fattaccio. "Tutto questo tra pochissimo su Chi l'ha visto?" per poi correggersi immediatamente "Seeeh, su Ignoto X". La pubblicità spezza la gaffe mentre Pino Rinaldi va a sedersi un po' corrucciato, consapevole forse di averla detta un po' grossa.

Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto? e la Rai conferma

Lo scenario è attualissimo, infatti. Perché dopo le indiscrezioni lanciate da Affari Italiani sul possibile addio di Federica Sciarelli, è arrivata anche una nota del servizio pubblico che ha confermato le indiscrezioni. La giornalista è al timone del programma dal 2004, ma sono diverse stagioni che la voce di una possibile "stanchezza" della giornalista unita all'età del pensionamento ormai vicino, si facevano largo. E la Rai ha confermato così:

Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni. Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su “Chi l’ha visto?”, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell'offerta del Servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l'eredità.

È inevitabile adesso che, alla luce del lapsus del conduttore di La7, si possano aprire ulteriori ipotesi. Perché questo lapsus? Pino Rinaldi, forse, stava pensando a questa clamorosa notizia prima di andare in onda? O tra i nomi in lizza per raccogliere l'eredità sciarelliana c'è anche il suo?