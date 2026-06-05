La scaletta di Campioni del mondo- Italia loves Unesco con Milly Carlucci: ospiti e cantanti all’Arena di Verona

Questa sera, venerdì 5 giugno, su Rai1 va in onda Campioni del mondo-Italia loves Unesco condotto da Milly Carlucci: uno spettacolo all’Arena di Verona che celebra l’Italia e le sue bellezze. Ecco quali artisti si esibiranno.

Questa sera, venerdì 5 giugno, su Rai1 va in onda Campioni del mondo-Italia loves Unesco condotto da Milly Carlucci. Si tratta di uno spettacolo all'Arena di Verona, che celebra l'Italia e il suo primato per il maggior numero di siti riconosciuti patrimonio mondiale Unesco. Sul palco si esibiranno oltre 500 artisti di generi diversi, dalla lirica al pop e il rock.

I cantanti all’Arena di Verona stasera

Nell’Anfiteatro si terrà un grande spettacolo lirico con scenografie e costumi e si esibiranno più di 500 artisti tra lirica, star del pop e del rock. Si tratta di una grande festa, in prima serata su Rai1, che celebra alcuni degli elementi che più rappresentano il nostro paese. Ecco alcuni artisti che si esibiranno, non si tratta di un ordine di uscita:

Plácido Domingo e Serena Autieri

Vittorio Grigolo

Gigi D'Alessio

Sal Da Vinci

Serena Rossi

Massimo Ranieri

Patti Smith

Le anticipazioni dell’evento

L'evento è stato pensato per celebrare l'Italia come nazione al mondo con più siti patrimonio dell'umanità. Oltre a quanto previsto all'Arena di Verona, Piazza Bra sarà protagonista di un grande tributo alla Cucina italiana: verranno rappresentate in diretta, attraverso azioni sceniche spettacolari, tutte le fasi di preparazione di una grande cena popolare “sotto le stelle”, con mille persone. L'evento poi comprenderà artisti di vario genere, non soltanto cantanti ma anche il Corpo di Ballo della Fondazione Arena di Verona.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire l'evento in diretta su Rai1 a partire dalle ore 21.30. In alternativa si potrà assistere collegandosi in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.