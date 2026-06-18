Il concerto di Ultimo a Tor Vergata potrebbe andare in diretta sulla Rai, Di Liberatore: “Stiamo valutando”

Secondo un’indiscrezione lanciata dell’account X Cinguetterai, la Rai starebbe valutando di trasmettere la diretta del concerto di Ultimo a Tor Vergata previsto per il 4 luglio. A confermare l’esistenza di una trattativa è stato Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time: “Ho chiesto se c’è uno spazio di offerta televisiva”.

Il concerto evento di Ultimo a Tor Vergata potrebbe presto trasformarsi in un appuntamento televisivo. Secondo quanto rivelato dall'account X Cinguetterai, la Rai starebbe valutando l'ipotesi di trasmettere in diretta il live del cantautore romano, in programma il prossimo 4 luglio. A confermare l'esistenza di una trattativa o comunque di un interesse concreto è stato Williams Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento Prime Time di Viale Mazzini, che ha dichiarato: "Ho chiesto se c'è uno spazio di offerta televisiva. Stiamo valutando".

Se l'operazione dovesse andare in porto, Niccolò Moriconi entrerebbe in un club di artisti decisamente ristretto. Nel panorama musicale italiano recente, infatti, solo Vasco Rossi e Cesare Cremonini hanno ricevuto questa copertura da parte della tv pubblica per i loro grandi eventi nella Capitale.

I precedenti con Vasco Rossi e Cesare Cremonini

La strategia di portare i grandi live della Capitale in prima serata su Rai 1 ricalca quanto già pianificato per altri big della musica nazionale. Di recente è stata infatti annunciata la messa in onda il 2 settembre dello speciale "Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo", pensato per raccontare la tappa inaugurale del tour del cantautore bolognese. Prima di Cremonini, una simile vetrina televisiva era stata riservata solo a Vasco Rossi per le sue storiche date doppie al Circo Massimo. L'eventuale sbarco di Ultimo sull'ammiraglia Rai confermerebbe la volontà dell'azienda di legarsi ai pochissimi artisti in grado di radunare oceaniche folle di spettatori.

"La favola per sempre" e il record da 250mila biglietti

L'interesse della Rai si inserisce nel contesto di un live che ha già riscritto i numeri dei concerti in Italia. L'evento, intitolato "Ultimo 2026 – La favola per sempre", è infatti entrato nella storia del mercato musicale nazionale grazie ai 250mila biglietti venduti in appena tre ore dall'apertura delle prevendite. Un traguardo che lo stesso artista aveva commentato lo scorso maggio durante un incontro con gli studenti dell'Università di Tor Vergata, definendo l'appuntamento come una visione nata anni fa e diventata realtà solo dopo un lunghissimo lavoro sul piano organizzativo. Una favola che ora, palinsesti permettendo, potrebbe trovare la sua consacrazione anche sul piccolo schermo.