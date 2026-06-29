“Mediaset sfila Achille Lauro alla Rai”, su Canale 5 il suo concerto a San Siro

Mediaset sfila l’ennesimo nome alla Rai. Si tratta di Achille Lauro. Il Servizio Pubblico stava lavorando a due serate evento con il cantante, intanto Canale 5 li batte sul tempo, mandando in onda il concerto del 15 giugno.

Mediaset potrebbe aver sottratto un altro nome di spicco alla Rai, si tratta di Achille Lauro. Secondo quanto riporta, in anteprima, il settimanale Chi, il Servizio Pubblico aveva in cantiere due serate evento con protagonista il cantante che, però, sembra siano ancora in una fase di scrittura e, intanto, l'azienda di Cologno Monzese ha ben pensato di giocare d'anticipo.

Le due serate evento previste dalla Rai e il concerto registrato da Mediaset

L'obiettivo dei vertici Rai era quello di realizzare uno show con tutti i crismi, due prime serate, da collocare al venerdì sera. Ma il progetto, almeno per il prossimo autunno, non vedrà la luce. Si sarebbe dovuto registrare, infatti, tra novembre e dicembre. Il programma, che sarebbe ancora in una fase di scrittura, a quanto pare non si farà, non è chiaro se si tratti solamente di rallentamenti o di una vera e propria archiviazione del progetto da parte del Servizio Pubblico. Achille Lauro, però, avrà comunque il suo spazio in televisione. Sarà, infatti, Canale 5 a trasmettere in prima visione assoluta il suo primo concerto a San Siro, svoltosi il 15 giugno, che è stato registrato proprio dalle telecamere Mediaset.

Il concerto show a San Siro

Quello di Achille Lauro a San Siro è stato un vero e proprio evento del tour Comuni Immortali. Si è trattato del primo concerto dell'artista nel grande stadio milanese, uno dei più importanti d'Italia, che è stato riempito da migliaia di persone, accorse per vedere il cantante. L'artista si è esibito cantando alcuni dei suoi brani più famosi, come C'est La Vie, Perdutamente, Me ne frego, ma anche tutte le canzoni dell'ultimo album, che è stato tra quelli di maggior successo dell'artista che, come aveva annunciato anche a Sanremo, ha intenzione di dedicarsi totalmente alla musica, per regalare ai suoi fan un nuovo progetto musicale al quale appassionarsi.