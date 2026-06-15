Lo striscione di Chiara Frattesi per Geolier a San Siro, il rapper commosso: “Come sei bella, vita mia”

Con un maxi striscione portato a San Siro, Chiara Frattesi ha fatto sentire il suo supporto al fidanzato Geolier pochi minuti prima del suo ultimo concerto. Emozionato di fronte al regalo, il rapper si è intenerito: “Sto per commuovermi”. Accanto a loro anche la madre Raffaella Carrano.

Un enorme striscione portato a San Siro in occasione del concerto di Geolier del 13 giugno ha fatto sentire al rapper tutto il supporto di coloro che più lo amano. Tra loro c’era anche Chiara Frattesi, da due anni compagna dell’artista e sua principale sostenitrice. Chiara, con il supporto di Raffaella Carrano, madre di Geolier, ha voluto manifestare il proprio orgoglio per i traguardi raggiunti dal rapper campano con un maxi striscione realizzato da lei stessa. “Che la tua luce illumini San Siro”, aveva scritto la giovane con lo spray su un enorme telo bianco.

Su Instagram sono state pubblicate le immagini del momento in cui Emanuele ha visto lo striscione preparato dalla sua compagna e si è commosso. “Come sei bella, vita mia”, ha detto alla fidanzata prima di baciarla. Poi l’abbraccio con la madre, seduta accanto a Chiara, e il tentativo di trattenere le lacrime: “Giuro che mi sono commosso”.

Chiara era tra i quasi 50mila fan presenti allo stadio San Siro durante il concerto del 13 giugno. “Sono orgogliosa di te”, ha scritto la giovane su Instagram pubblicando un carosello con le immagini dei momenti più significativi della serata. Anche l’outfit scelto da Frattesi per l’occasione era un omaggio al compagno: un top bianco e una salopette di jeans sui quali aveva fatto ricamare il nome “Emanuele”. Accanto a lei, in uno dei posti privilegiati e più vicini al palco, erano presenti anche la madre del rapper e i suoi amici più cari.

Con i suoi concerti negli stadi più importanti d’Italia, Geolier ha dimostrato di poter contare su una vastissima platea di appassionati, geograficamente molto lontani dalla Napoli che lo ha lanciato nel panorama discografico nazionale. E a breve Emanuele tornerà proprio nello stadio della sua città, quello intitolato a Maradona, per provare a ripetere il successo già ottenuto a Milano.

Sono già 180mila i biglietti venduti per le date del 26, 27 e 28 giugno. Un numero impressionante di persone unite dalla musica del rapper. E tra loro, nel posto d’onore che il cantante le ha ormai riservato da anni, ci sarà anche la fidanzata Chiara.