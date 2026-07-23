Giulia Stabile si confessa dal tour con Rosalia: “Non sono stata bene, costretta a stare chiusa in camera”

In giro per il mondo nel corpo di ballo di Rosalia, Giulia Stabile si è lasciata andare a una confessione social dopo aver trascorso alcuni giorni chiusa nella sua stanza d’hotel a causa di un malessere: “La luce non arriva solo dagli altri. A volte è già dentro di noi”.

Dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici nel 2021 ed esserci poi tornata da professionista, Giulia Stabile ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni artistici entrando nel corpo di ballo di Rosalia per il Lux Tour, che la sta portando ad esibirsi nelle principali arene e negli stadi di tutto il mondo. Un impegno professionale stimolante che, però, richiede anche un importante dispendio di energie fisiche e mentali.

La confessione: "Poco bene e chiusa in camera, ma la luce è dentro di noi"

Attualmente impegnata con le tappe del tour in Sud America, la ballerina si è ritagliata un momento con la sua community per confidare di aver attraversato qualche giorno di stanchezza e nostalgia. Un piccolo momento di sconforto legato a un malessere di salute che l'ha costretta a un breve stop forzato: "Negli ultimi giorni non sono stata bene e questo mi ha costretta a stare praticamente tutto il tempo in camera. Ho iniziato a riguardare le ultime foto in galleria e mi è salita un po’ di malinconia. Mi manca avere vicino tutte quelle persone che, in modi diversi, stanno portando luce nella mia vita."

Nonostante la distanza da casa e dagli affetti più cari, Stabile ha saputo trasformare questo momento di riposo in una riflessione positiva sulla propria crescita personale ed emotiva:

Leggi anche La prima foto social di Giulia Pauselli con Osvaldo De Grazia, il producer che sarebbe il suo nuovo amore

"Poi però mi sono fermata un attimo. È vero, loro sono luce per me, ma lo sono anche io. So di esserlo per le persone a cui tengo, e ricordarmelo oggi mi fa bene. È buffo… La mia cameretta d’hotel è super luminosa. Mi piace pensare che sia un piccolo promemoria: la luce non arriva solo dagli altri. A volte è già dentro di noi e, anche nei giorni in cui ci sentiamo più spenti, continuiamo a brillare."

La sorpresa del padre

A rendere più serena la giornata di Giulia e a ricordarle il sostegno incondizionato della sua famiglia è arrivato poi un gesto speciale da parte del padre. L'artista ha mostrato lo screenshot di una chat di WhatsApp in cui il papà le ha inviato una fotografia scattata allo specchio. Nell'immagine l'uomo indossa con orgoglio la t-shirt ufficiale del Lux Tour di Rosalía, accompagnandola con poche e chiarissime parole: "Per starti vicino". Una dimostrazione d'affetto che ha fatto sentire la presenza della famiglia anche a migliaia di chilometri di distanza, prima che l'ex professionista di Amici torni a esibirsi sul palco a fianco della popstar spagnola.