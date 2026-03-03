Giulia Stabile nel corpo di ballo di Rosalia, sui social la accusano di essere raccomandata: interviene Madame

Giulia Stabile di nuovo al centro di critiche. Come più volte è successo nel corso della sua carriera, la ballerina ed ex vincitrice di Amici è stata accusata di essere "raccomandata" perché di recente è entrata a far parte del corpo di ballo della nota cantante Rosalia. Un traguardo importante che ha scelto di condividere sui social e che l'ha esposta nuovamente all'attenzione degli hater. Negli anni era stata presa di mira per il suo aspetto fisico e la sua risata, come aveva raccontato all'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis: "Una ragazza una volta imitò la mia risata e mi disse ‘prima di ridere, sistemati i denti'. Da quel momento ho chiuso la bocca e non l'ho più aperta nemmeno per parlare".

Giulia Stabile nel corpo di ballo di Rosalia

Giulia Stabile ha condiviso il palco con Rosalia in occasione dei Brit Awards, che si sono tenuti lo scorso 28 febbraio. La ballerina è entrata a far parte del corpo di ballo della nota artista e la accompagnerà in tutte le tappe del suo tour mondiale, che partirà il prossimo marzo e toccherà Europa, Nord America e America Latina. Per l'ex vincitrice di Amici è un sogno che si realizza: da tempo infatti è una grande fan della cantante e sperava di poter lavorare con lei. Sui social però è stata ancora una volta criticata e accusata di essere raccomandata e di aver ottenuto il lavoro grazie all'aiuto di Maria De Filippi e alla sua precedente partecipazione ad Amici. Stabile non ha risposto in prima persona, a farlo un'amica e artista.

Madame in difesa di Giulia Stabile: le sue parole

Con un commento pubblicato su Instagram, Madame ha scelto di intervenire in difesa di Giulia Stabile. Tra le due un rapporto di amicizia, oltre che lavorativo: nel 2023 infatti aveva fatto parte del corpo di ballo del suo tour. La cantante ha spiegato: "È risaputo che Rosalia sia fan di amici da un edizione molto amata, caratterizzata dal contrasto artistico tra la voce profonda e potente di Sergio e lo stile più cantautorale di Elodie. Per Maria De Filippi ha rappresentato un momento di maturazione per il format, consolidando la sua capacità di lanciare artisti pronti per il mercato discografico internazionale e per le grandi compagnie di danza europee". Madame ha ribadito come l'edizione di cui ha fatto parte la ballerina abbia creato "dinamiche di confronto senza precedenti", che hanno colpito Rosalia tanto da aver scritto una cosa sul suo diario prima che finisse: "Qualsiasi ballerino/a avesse vinto Amici 20 sarebbe diventato/a parte del suo tour mondiale nel 2026. Maria e Rosalia si sono spesso sentite negli anni per condividere foto e video!".