Giulia Stabile: “C’è un motivo se non ho mai ringraziato Maria De Filippi. Ad Amici ero l’oca per la mia risata”

Giulia Stabile ha parlato del rapporto con gli haters e dei continui commenti negativi che riceve sul suo corpo. La ballerina, ex vincitrice di Amici, oggi vive e lavora a Londra e ha passato 48 ore con l'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis. Il continuo body shaming, a cui aveva anche risposto pubblicamente, l'ha portata ad allontanarsi dall'Italia e lavorare su sé stessa, sugli aspetti che le piacciono e su quelli che vorrebbe cambiare. "Appena entrata ad Amici mi diedero dell'oca per la mia risata. I primi insulti arrivarono per la vittoria, mi dissero che non me lo meritavo e che doveva vincere Sangiovanni. Nei momenti di buio faccio fatica a vedere quello che c'è di buono in me e fuori".

Giulia Stabile e il rapporto con gli haters

"Ero arrivata al limite, non riuscivo più a capire se non mi piacevo io o se agli altri non piacevo. Ho ricominciato terapia e ho iniziato a vedermi con occhi diversi", ha spiegato Giulia Stabile a proposito del rapporto con i commenti negativi che riceva sul suo corpo. Ad oggi, la ballerina ed ex vincitrice di Amici ha ammesso di "non piacersi sempre" quando si guarda allo specchio: "Cambierei tante cose di me e allo stesso tempo non vorrei cambiare nulla. Le labbra non sono in proporzione con i miei denti, che sono molto particolari, il mio naso".

I denti e la risata, negli anni, sono stati motivo per Stabile di presa in giro: "Una ragazza una volta imitò la mia risata e mi disse ‘prima di ridere, sistemati i denti'. Da quel momento ho chiuso la bocca e non l'ho più aperta nemmeno per parlare. Quando sono tornata a casa da mamma e papà ho detto che dovevo mettere l'apparecchio". Anche il suo corpo è stato oggetto di critiche, tra chi la accusava di avere "chili di troppo" e chi sosteneva che il suo fisico non fosse adatto a una ballerina: "Mi hanno inculcato che non vado bene, quei chiletti in più rispetto a… Io sono in salute e mi alleno tutti i giorni, anche se non ho la tartaruga sull'addome. Ho una mente un po' autodistruttiva, se tante persone mi dicono che sono bella, io ascolterò sempre e solo quella che mi dice che non lo sono".

Giulia Stabile ha anche parlato di amore, tema riguardo al quale è sempre stata piuttosto riservata dopo la fine della storia con Sangiovanni, nata durante Amici. "Hai avuto qualche delusione?", le ha chiesto l'inviato de Le Iene. "Sì, grandi", ha risposto la ballerina. E ha poi aggiunto: "Me le porto ancora appresso. Non sono fidanzata oggi, ma quando vedo in giro situazioni d'amore le fotografo e me le tengo". Quanto al sesso: "La prima volta che è successo ho pianto. Sono una ragazza di 23 anni, gli ormoni li ho. Nel momento in cui risuccederà, penso che sarà perché sia io che quella persona lo vogliamo".

Il ringraziamento a Maria De Filippi

Dopo la vittoria ad Amici contro Sangiovanni, all'epoca suo fidanzato, la carriera di Giulia Stabile ha preso il via, tra impegni televisivi e opportunità di danza a livello internazionale. "Senza Maria De Filippi come sarebbe stata la tua vita?", le ha chiesto De Devitiis. Negli anni in molti l'hanno accusata di essere "raccomandata" e spinta dalla conduttrice del talent. "Mi dicono sempre "ringraziala, raccomandata", in realtà non l'ho mai ringraziata per vergogna". Poi, rivolgendosi direttamente a lei, ha detto per la prima volta: "Grazie perché hai visto qualcosa in me che anche io dovevo vedere, mi hai ricordato che sono brava". L'inviato ha chiamato direttamente De Filippi, che al telefono ha commentato: "Giulia è proprio buona, a volte anche ‘tonta' da quanto è buona. Poi soffre sempre per amore".