Luisella Costamagna: “A Ballando risvolti sgradevoli, fu una pessima esperienza umana. Santoro mi ha delusa”

Luisella Costamagna torna a parlare della sua lunga parabola televisiva, segnata da grandi successi ma anche da delusioni profonde. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la giornalista ha analizzato il suo presente da opinionista, ruolo che definisce soddisfacente ma lontano dal suo "primo mestiere", soffermandosi in particolare sulla chiusura del suo programma Tango e sul rapporto deteriorato con i suoi storici mentori, tra cui Michele Santoro. E sul suo percorso a Ballando con le stelle nel 2022: "Pessima esperienza dal punto di vista umano".

Il nome di Luisella Costamagna è indissolubilmente legato a quello di Michele Santoro, con cui ha mosso i primi passi nel giornalismo d'inchiesta. Nonostante il debito di gratitudine, la giornalista non nasconde una profonda amarezza: "È stato il primo a credere in me. Gli devo e gli dovrò sempre tantissimo. Ma, nel tempo, mi ha deluso molto. Dopo l’epocale puntata di Servizio Pubblico del 2013 con Berlusconi, capii che avevamo due concezioni diverse. Per lui il 33% di share giustificava qualunque cosa. Per me no".

Luisella Costamagna insieme a Michele Santoro nel programma Servizio Pubblico

I "risvolti sgradevoli" di Ballando con le Stelle. Un altro capitolo centrale della sua recente carriera è stata la partecipazione (e la vittoria) a Ballando con le stelle nel 2022. Nonostante il trionfo sulla pista, Costamagna rivela come quell'esperienza abbia lasciato strascichi amari: "Ci sono stati risvolti sgradevoli e delicati", ha dichiarato senza entrare nel dettaglio dei singoli episodi, ma lasciando intendere un clima non sempre sereno dietro le quinte del fortunato show del sabato sera di Rai1. Per questi motivi, definisce quella nello show di Milly Carlucci una "pessima esperienza da un punto di vista umano".

Cosa accadde a Ballando con le Stelle 2022. L’esperienza di Luisella Costamagna nello show fu una delle più discusse del programma. Il suo percorso fu segnato da un infortunio alla caviglia avvenuto dopo poche puntate; un incidente che la costrinse prima a esibirsi con un tutore e, successivamente, a optare per il ritiro temporaneo dalla competizione. Proprio la gestione di questo infortunio diventò terreno di scontro durante le dirette del sabato sera e arrivò al suo culmine in occasione della finale: grazie alla regola del ripescaggio, Costamagna rientrò nel gioco all'ultima fase, riuscendo a conquistare la vittoria nel duello finale contro Alessandro Egger.

Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle 2022

Questo trionfo, arrivato dopo una lunga assenza dalla pista, divise profondamente l'opinione pubblica e la critica. Molti contestarono il risultato, ritenendo che il lungo periodo di stop avesse creato una disparità rispetto agli altri finalisti che avevano gareggiato ininterrottamente. Fu in questo contesto di costante contrapposizione mediatica e di accesi scambi di vedute con il bancone dei giudici che si sviluppò l'avventura della giornalista nel programma, culminata in un successo che ha continuato a far discutere anche a riflettori spenti.