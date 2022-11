Luisella Costamagna si ritira da Ballando con le stelle: “Per guarire devo fermarmi” Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno annunciato il ritiro da Ballando con le stelle. Prima di andare, la giornalista ha ringraziato tutti eccetto Selvaggia Lucarelli.

A cura di Daniela Seclì

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono stati i primi concorrenti ad essere chiamati a esibirsi nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 12 novembre. Milly Carlucci, però, ha comunicato una brutta notizia: "Sono infortunati tutti e due", dunque dopo il problema di Costamagna al ginocchio, si è fatto male anche il suo ballerino.

Luisella Costamagna annuncia il ritiro

Nelle precedenti puntate, Luisella Costamagna aveva manifestato l'idea di ritirarsi per via della lesione al ginocchio. Tuttavia, in studio sono sempre riusciti a convincerla a restare. Stavolta, però, le cose sono andate diversamente. Milly Carlucci ha introdotto la loro decisione: "Nonostante loro siano bionici, arriva il momento in cui uno deve riconoscere i propri limiti e dire che siamo arrivati alla fine di un percorso e non ce la facciamo più". Poi, Luisella Costamagna ha preso la parola:

La guarigione è progressiva, costante, ma infinitesimale. Non abbastanza, troppo lentamente. Adesso la mia sfida è guarire, devo tornare al 100% e per guarire devo fermarmi. Vi ringrazio tantissimo per il sostegno, mi auguro possa esserci per il ripescaggio, quando ci auguriamo di tornare al 100%. Mi auguro che non vi sentiate traditi. Il tradimento sarebbe non fermarsi adesso, un tradimento nei confronti delle aspettative che ci sono. Abbiamo deciso di fermarci per recuperare, ci vuole tempo. Adesso è irrevocabile. C'è una prospettiva di ripescaggio.

Costamagna ringrazia tutti ma non Selvaggia Lucarelli

Luisella Costamagna ha ringraziato tutti: "Grazie a Milly e a tutta la squadra di Ballando. Grazie a Pasquale a cui in questo momento non posso dare luce. Voglio ringraziare anche Matano. Usciamo a testa alta grazie al suo tesoretto. Ringrazio Carolyn Smith, Zazzaroni, Canino e Mariotto per la serenità del loro giudizio". Non ha menzionato Selvaggia Lucarelli, che nelle scorse puntate ha rimarcato come dovesse avere il coraggio di scrivere la parola fine, se non riusciva a ballare. Milly Carlucci ha dato la possibilità alla giurata di commentare e Lucarelli ha dichiarato: "Sta evitando in tutti i modi di avere un confronto, avevo ragione, aveva bisogno di guarire, di fermarsi, di recuperare".