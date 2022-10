Luisella Costamagna infortunata vuole ritirarsi, ma si trova a dover improvvisare: “Non la sappiamo” Costamagna infortunata da giorni, decide di annunciare il suo ritiro, ma giurati e pubblico non sono d’accordo. Si trova ad improvvisare la coreografia, pur con la standing ovation del pubblico. Lucarelli: “Ballando con le stampelle… nessun atto di eroismo”.

Luisella Costamagna intendeva ritirarsi dalla gara di Ballando con le stelle. Infortunata per via di una lesione al ginocchio da diversi giorni, non ha avuto la possibilità di portare a termine le prove della sua coreografia in coppia con Pasquale La Rocca. Arrivata a centro studio per dare l’annuncio però, la giuria e il pubblico insistono perché non si ritiri. Infine la giornalista si trova ad improvvisare la coreografia con non poche difficoltà e dolori.

Luisella Costamagna annuncia di volersi ritirare

“Nonostante ci abbiamo messo volontà e impegno, il mio corpo non è nelle condizioni di ballare. Abbiamo deciso di ritirarci”, annuncia la concorrente convinta a voler lasciare il programma, salvo il ripescaggio finale. “Vi ringrazio, è stato un onore ballare con voi. Non sapete quanto mi dispiace. Sono la prima ad essere arrabbiata nera perché ci ho creduto”. Il ballerino Pasquale La Rocca la sostiene nella sua scelta, spiegando che qualche giorno prima durante le prove hanno preso insieme l’amara decisione: “Ci siamo guardati e ci siamo detti ‘Che facciamo?’”. Eppure, la decisione della coppia non sembra essere ben accolta da nessuno in studio.

L'opinione dei giurati sul ritiro

“Stando al regolamento, basterebbero 40 secondi di coreografia per partecipare comunque alla gara”, tenta di convincerli Carolyn Smith. Alberto Matano fa di tutto per far cambiare idea alla concorrente: “Posso capire che oggi non sia in grado di ballare, ma ritirarti no. Tante persone si sono infortunate, ma sono arrivate comunque fino alla fine. Ti invito a riflettere su questo ritiro”. Al contrario, Selvaggia Lucarelli crede che sia meglio ritirarsi per Costamagna. “Sarebbe una gara dopata, i colleghi vi darebbero voi spropositati per supportarvi”.

Costamagna ci ripensa e si esibisce

Il pubblico si alza tutto in piedi e grida incoraggiamenti alla coppia perché balli. Luisella Costamagna e il suo ballerino si scambiano sguardi persi: “Che facciamo? Ma non la sappiamo…”. Alla fine si trovano ad improvvisare qualche passo, pur tra i dolori della concorrente. Il pubblico ne è entusiasta. Meno Selvaggia Lucarelli, che avrebbe optato per il ritiro: "Ballando con le stampelle… Gli atti di eroismo sono altri… Mi sembra tutto un po’ eccessivo”.