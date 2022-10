Infortunio a Ballando con le stelle: “Costamagna costretta a portare un tutore, esibizione a rischio” Secondo quanto sostiene DavideMaggio.it, Luisella Costamagna avrebbe avuto un infortunio a Ballando con le stelle.

A cura di Daniela Seclì

Come ogni edizione di Ballando con le stelle che si rispetti, anche la nuova non è esente da imprevisti e infortuni. In queste ore, il sito DavideMaggio.it ha fatto sapere che una delle concorrenti ha avuto un infortunio. Stiamo parlando di Luisella Costamagna, in gara con il ballerino Pasquale La Rocca.

Come sta Luisella Costamagna dopo l'infortunio

La giornalista Luisella Costamagna è – insieme a Gabriel Garko – tra i concorrenti che più hanno stupito la giuria per la bravura dimostrata nel ballo già nella prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. Il suo percorso, che era cominciato con i complimenti di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino ed Ivan Zazzaroni, è diventato in salita. Il sito DavideMaggio.it, infatti, ha annunciato:

Luisella Costamagna si è infortunata in questi giorni di prove in vista del secondo appuntamento. DavideMaggio.it è in grado di rivelarvi che la giornalista, ex conduttrice di Agorà, attualmente è costretta a portare un tutore.

A rischio l'esibizione nella puntata di sabato 15 ottobre

Intanto, sabato 15 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, che si preannuncia scoppiettante. Luisella Costamagna riuscirà ad esibirsi? Al momento, Davide Maggio ha fatto sapere che l'esibizione della concorrente sarebbe "a rischio". Milly Carlucci non si è ancora espressa a riguardo e tutto tace anche sul fronte Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca. Nelle prossime ore, è probabile che vengano comunicati ulteriori dettagli a riguardo, in caso ci fosse la concreta impossibilità di esibirsi, non è detto che non si trovi una soluzione per fare restare in gioco la coppia. Sarebbe un peccato se la giornalista si vedesse costretta a non vivere fino in fondo questa esperienza, dopo avere dimostrato tanta dedizione.