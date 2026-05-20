Alessio Di Ponzio dopo Amici 2026: “Lorenzo ha meritato la vittoria. Ora sogno di ballare con Lady Gaga”

Alessio Di Ponzio commenta il secondo posto ad Amici 2026 dietro Lorenzo Salvetti. In quest’intervista a Fanpage, il ballerino ripercorre i momenti clou della finale, il rapporto con gli altri allievi e i progetti futuri: “Oggi non sento più il peso del pregiudizio, alle critiche ho sempre risposto danzando”.

Alessio Di Ponzio è il vincitore della categoria ballo di Amici 25, dove si è classificato al secondo posto dietro Lorenzo Salvetti. Il suo è stato un percorso di riscatto: dopo l'infortunio che lo scorso anno lo aveva costretto ad abbandonare la scuola a un passo dal Serale, il ballerino è tornato nel talent show conquistando il circuito danza. In quest'intervista a Fanpage.it, l'artista racconta i mesi complessi della riabilitazione, i momenti clou della finale, il rapporto con gli altri allievi e i suoi progetti per il futuro.

Com’è stato il rientro alla realtà dopo la finale?

Sto ancora smaltendo l'adrenalina, le emozioni sono state così tante che ci penso ancora continuamente.

Il tuo percorso a Amici inizia lo scorso anno, poi un infortunio ti ha costretto a lasciare la scuola. Cosa hai fatto dopo?

Gestire l'infortunio è stato complesso, ma mi ha fatto crescere tanto. In quel periodo ho capito definitivamente che voglio vivere di questo. Sono rimasto fermo quattro mesi, ma dopo la fisioterapia ho ripreso subito a studiare e ad allenarmi. Volevo rimettermi in forma ed essere pronto a rientrare nel programma.

Alessio Di Ponzio ad Amici 24, costretto a lasciare la scuola per un infortunio

Quanto ti ha condizionato, quest'anno, la paura di farti male ancora?

Più che la paura, è subentrata l'attenzione. Ci ho messo un po' a metabolizzare la cosa, ma una volta che ti fai male per fatalità, diventi più attento a tutto ciò che fai in sala. Ho imparato ad ascoltare di più il mio corpo, a capire quando è troppo stanco e quando è il caso di spingere meno per evitare problemi.

A vincere lo scorso anno fu Daniele Doria. Che effetto ti ha fatto rivederlo in finale?

Tengo molto ai legami creati all'interno della scuola e quello con Daniele è uno di questi. Rivederlo mi ha fatto un certo effetto, perché era da tanto che non ci incontravamo di persona. L'ho trovato cresciuto e so di esserlo anche io. Ci sentiamo ancora oggi e ne sono felice.

Daniele Doria, vincitore di Amici 24

Non hai esitato a rinunciare all'ultima esibizione nel momento in cui Emiliano si è sentito male. Come hai gestito quel momento?

Sono una persona che si impressiona facilmente e quindi ero molto preoccupato per lui, anche perché gli voglio un gran bene. Quando Maria mi ha chiesto di rinunciare non ci ho pensato due volte: era giusto ed equo non ballare. Io avrei dato il 100%, mentre lui stando male non avrebbe potuto farlo. Non sarebbe stato corretto.

Sei arrivato alla fine insieme a Lorenzo, classificandoti secondo. C'è un pizzico di amaro in bocca per non aver vinto?

Quando arrivi in fondo è normale sperare nella vittoria, ma sono soddisfatto di com'è andata, non ho rimorsi né amaro in bocca. Lorenzo ha meritato e sono felice che si sia goduto il suo momento. È il motivo per cui, durante la proclamazione, ho pensato di spostarmi dal centro per lasciare la scena al vincitore. Subito dopo, dietro le quinte e in studio, ci siamo abbracciati e parlati.

Hai vinto il premio della categoria ballo. Come userai questi soldi?

Non ho un progetto specifico, ma li userò sicuramente per la mia carriera e per sostenere la mia danza in futuro. Spero di fare tante esperienze, anche fuori dall'Italia. Investirò tutto nella mia professione e nello studio.

Giulia Stabile dopo Amici è arrivata ai palchi mondiali ballando per Rosalía. Se potessi scegliere una star internazionale da accompagnare in un tour, chi sceglieresti?

Fare il ballerino nel tour di una grande star è uno dei miei sogni più grandi. Stimo diversi artisti, ma dovendo fare un solo nome sceglierei Lady Gaga. Per l'Italia preferirei cantanti la cui musica si sposa meglio con il mio stile urban, come Mahmood o Ghali.

Torneresti nella scuola di Amici come ballerino professionista?

Assolutamente sì, non escludo nulla. Sarebbe un'esperienza bellissima e mi piacerebbe molto.

Billy Elliot è il manifesto delle discriminazioni nel mondo della danza. Da tua esperienza, credi esistano ancora oggi?

Oggi non ne sento più il peso. Quando ero più piccolo è successo di ricevere commenti inopportuni da persone ignoranti, ma non è mai diventato un problema serio. Ho sempre risposto ballando, perché quando la gente mi vedeva sul palco capiva quanta passione ci mettevo, e tornava sui suoi passi.

C'è una cosa, su tutte, che ti porterai dietro da questa esperienza?

Mi porto dietro una lezione che varrà anche tra vent'anni: anche quando sarò un ballerino affermato, non dovrò mai smettere di studiare e di impegnarmi per imparare cose nuove.