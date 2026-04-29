Daniele Doria un anno dopo Amici 25: “Ho lasciato New York, non riuscivo a raggiungere i miei obbiettivi”

Daniele Doria è stato il vincitore di Amici 2025. Il ballerino, 18 anni, si è classificato al primo posto e ha conquistato il montepremi di 50mila euro in gettoni d'oro, oltre che una prestigiosa borsa di studio per la Ailey School di New York. "Il sogno di una vita", aveva commentato subito dopo la vittoria. Ma cosa sta facendo oggi l'ex allievo, a un anno dalla fine del talent?

Il ballerino era partito per l'America subito dopo la fine di Amici e sarebbe dovuto rimanere a New York per un anno, la durata della borsa di studio. Tuttavia, a ottobre era tornato in Italia per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico al piede e per recuperare le energie necessarie. E a chi gli aveva chiesto come stava andando la sua vita americana, aveva spiegato: "È stato un po' traumatico all'inizio perché lo stile di vita è tanto diverso dal nostro e sembra tutto molto grande, però con i mesi ci fai l'abitudine e inizia da amarla". Nonostante la difficoltà iniziali, quindi, sembrava che Doria avesse trovato la sua dimensione e fosse determinato a raggiungere i suoi obbiettivi.

L'avventura a New York di Doria, però, si è interrotta prima del tempo: il ballerino ha raccontato su Instagram di essere tornato definitivamente in Italia. "Sono stato tanto felice ma sono stati tanti anche i miei momenti no", ha raccontato ai followers che gli chiedevano aggiornamenti. E ha poi spiegato il motivo della sua decisione: "È stata un'esperienza indimenticabile, ho cercato di sfruttare il più possibile questa occasione. Mi sono messo in testa degli obbiettivi che purtroppo nel posto in cui mi trovavo e per quello che stavo facendo era veramente lontano e quasi impossibile riuscire a raggiungerli". Al momento il ballerino non ha fatto sapere come continuerà il suo percorso artistico e professionale, ma è probabile che lavorerà in Italia e, non è da escludere come possibilità, che possa entrare nel cast dei professionisti di Amici.