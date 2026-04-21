Martina Miliddi ad Affari Tuoi balla la canzone di Aka7even, con cui era stata fidanzata ad Amici

Doveva accadere ed è accaduto nella puntata di Affari Tuoi del 21 aprile: dopo aver ballato sulle note delle canzoni uscite dall’ultima edizione di Sanremo, a Martina Miliddi è toccato confrontarsi per la prima volta anche con Poesie clandestine, il brano presentato a Sanremo 2026 da LDA e Aka7even. Proprio quest’ultimo era stato per circa un anno fidanzato con la ballerina. I due si erano conosciuti e innamorati tra i banchi di Amici, ma la loro storia era terminata male, soprattutto per il cantante.

Il legame tra Aka7even (all’anagrafe Luca Marzano) e Martina si era interrotto quando, dopo diversi tentennamenti dolorosi per Luca, la ballerina aveva deciso di lasciarlo definitivamente a causa dell’attrazione per un altro compagno di scuola, Raffaele Renda. Aka7even aveva reagito malissimo di fronte a quella rottura inaspettata ed era stato filmato dalle telecamere del talent show mentre, tra le lacrime, sfogava la sua rabbia contro il muro della casetta. Oggi le loro strade si sono definitivamente separate: la ballerina del programma di Stefano De Martino è legata a Simone Milano, mentre Luca ha ritrovato il sorriso accanto a Cristina Ferrara, ex corteggiatrice e poi scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne.

La sconfitta di Enrico ad Affari Tuoi nella puntata del 21 aprile

L’intermezzo musicale che ha visto Martina ballare sulle note della canzone del suo ex ha offerto una breve distrazione da una partita che, per Enrico e la compagna Elisabetta, si è rivelata particolarmente sfortunata. Il concorrente marchigiano ha perso l’uno dopo l’altro tutti i pacchi rossi più importanti e, quando è rimasto senza premi significativi sul tavolo, ha tentato la sorte alla Regione Fortunata. Ma la fortuna non era dalla sua parte: aveva scelto di puntare i 100mila euro sulla Lombardia e i 50mila euro sulle Marche, per poi scoprire che la regione vincente era la Valle d’Aosta.