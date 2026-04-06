La fortuna di Francesca ad Affari Tuoi: torna a casa con 75mila euro in un pacco che non voleva

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Francesca, la protagonista della puntata di Affari Tuoi del 6 aprile, vive in un mondo di contrasti: di giorno studia da notaio, di notte accende i laser nelle discoteche. Un dualismo che sembrava quasi un presagio della partita folle che ha messo in piedi davanti a Stefano De Martino, conduttore del gioco in onda nell'access prime time di Rai1 (e presto di Sanremo). Accompagnata da Davide – il fidanzato conosciuto proprio sotto la console – la concorrente livornese trapiantata a Lucca ha sfidato il Dottore con una testardaggine che l'ha portata dritta a un traguardo che pensava irrealizzabile.

Perché? Perché quel pacco, il numero 16, non era nemmeno lontanamente quello che avrebbe voluto se avesse potuto scegliere. Ed è invece quello che le è capitato a inizio partita.

L’avventura è iniziata subito in salita: il pacco rosso da 200mila è stato eliminato quasi subito, ma per fortuna quell’eliminazione non si è rivelata essere un presagio. Francesca non si è scomposta e, mentre il Dottore provava a comprarla offrendo prima 30mila, poi 35mila e infine 40mila euro, ha risposto con un no dopo l'altro. C’è stato un momento di esitazione solo pensando ai genitori a casa: "Penseranno che sono impazzita a rifiutare queste cifre", ha ammesso sorridendo. Ma la futura notaia ha scelto di rischiare tutto su quel 16 che il destino le aveva assegnato d'ufficio alla ruota iniziale. Il finale le ha dato ragione. Una ragione che vale 75mila euro.

In ballo erano rimasti i 50mila e i 75mila euro, con un solo pacco blu da 10 euro a fare da guastafeste. Il Dottore ha giocato l’ultima carta: il cambio con l’11, la data di nascita di Davide. Accettare sarebbe stato quasi logico, una scelta di cuore, ma Francesca è rimasta concentrata: niente cambio, si va fino in fondo con il numero 16. Risultato? Pacco aperto e 75mila euro portati a casa.