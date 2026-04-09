Herbert stuzzica Alberto ed Eleonora ad Affari Tuoi: “Sono già belli, non si può avere tutto”, ma poi vincono

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Protagonista della puntata di giovedì 9 aprile di Affari Tuoi è Alberto, da Castellarano, in Emilia Romagna, dove lavora in un negozio di abbigliamento da lavoro e infortunistica. Il pacchista è stato definito il modello dello show, per il suo bell'aspetto. Ad accompagnarlo c'è la moglie Eleonora, 35 anni: i due sono stati fidanzati da 14 anni e sono sposati da 7 anni. Hanno avuto una bambina, Angelica, un anno e mezzo. Il jackpot di Gennarino è di mille euro.

La partita di Alberto

La partita inizia con i consueti sei tiri e vengono aperti i pacchi da 100 euro, 300mila euro, 15mila euro, 30mila, 200 e infine 20mila euro. La chiamata del Dottore arriva e la coppia chiede un'offerta, gli arriva un assegno da 30mila euro, ma loro rifiutano. Il primo dei tre tiri successivi, però, porta via 200mila euro, dopo Alberto apre i pacchi da 75mila euro e 200mila euro. Herbert Ballerina interviene: "La natura è già stata generosa con loro, non si può avere tutto dalla vita", sottolineando che i due siano già belli. Arriva la chiamata del dottore, che propone un cambio. Alberto accetta il cambio e scopre che nel suo pacco c'era lo zero. Dopodiché aprono il pacco da 100mila euro e poi trovano Gennarino. La chiamata del Dottore arriva e propone 5mila euro, ma i due rifiutano l'offerta. Gli toccano tre tiri e aprono il pacco da 50 euro, 50mila euro e il Pacco Nero.

Il finale della partita di Alberto ed Eleonora

I due ormai hanno dato forfait a tutti i pacchi rossi, per cui decidono di andare alla Regione Fortunata. Alberto ed Eleonora provano ad esprimere una loro convinzione, la Liguria è la regione che secondo il pacchista emiliano potrebbe essere vincente: "È una regione a noi molto cara, abbiamo molti amici lì, con mia nonna Adele che ha 97 ora, ci ho passato molte estati con i miei fratelli. Ho un legame". Eleonora come seconda regione direbbe il Molise, lui invece il Lazio, ma alla fine scelgono il Molise per un valore di 50mila euro. Stefano De Martino elenca le regioni che sicuramente non sono quelle "fortunate" e la scelta ricade proprio tra la Liguria e il Molise, quelle scelte dalla coppia. La regione fortunata della serata è proprio quella scelta da Eleonora, i due portano a casa ben 50mila euro.