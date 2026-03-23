Aka7even rompe il silenzio su Cristina Ferrara: “Mi ha cambiato l’idea che avevo dell’amore”

Aka7even esce allo scoperto sulla storia con Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La confessione inedita dell’artista reduce da Sanremo 2026: “Con lei sono me stesso, è la cosa fondamentale”.

Il periodo d'oro di Aka7even non sembra destinato a esaurirsi sul palco dell'Ariston. Dopo aver conquistato le classifiche di Sanremo 2026 in coppia con LDA grazie al brano Poesie clandestine, Luca Marzano (questo il suo vero nome) ha deciso di mettere da parte la riservatezza che da sempre circonda la sua vita privata. L'occasione è stata l'ospitata a Comodissimo podcast, dove il cantante ha parlato per la prima volta ufficialmente della sua storia d'amore con Cristina Ferrara.

Le parole di Aka7even

Nonostante la priorità resti il progetto musicale condiviso con l'amico e coinquilino Luca D'Alessio, Aka7even non si è tirato indietro di fronte alle domande sulla sua situazione sentimentale. "Ho trovato una persona fantastica al mio fianco", ha esordito l'ex allievo di Amici 20, riferendosi a Ferrara. Le parole del cantante descrivono un rapporto maturo, lontano dai riflettori che spesso hanno distorto le sue passate frequentazioni, come quella con Martina Miliddi: "Cristina mi ha cambiato il pensiero che ho nei confronti dell’amore. È una persona che mi capisce, mi ama, si fa amare e mi permette di farmi esprimere per come sono. Io con lei sono me stesso".

Chi è Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne

La relazione, ufficializzata sui social a fine gennaio con un selfie che ha interrotto mesi di rumor, unisce due mondi molto seguiti dal pubblico giovane. Cristina Ferrara è un volto noto agli appassionati di Uomini e Donne: nella scorsa stagione era stata la scelta del tronista Gianmarco Steri. Una storia durata però lo spazio di pochi mesi, conclusasi prima che Steri tornasse tra le braccia della sua storica ex, Martina De Ioannon. Aka7even, dal canto suo, portava con sé il peso mediatico della relazione nata nella scuola di Maria De Filippi con la ballerina Martina Miliddi (oggi nel cast di Affari Tuoi). Una storia tormentata e segnata da continui tira e molla che aveva molto appassionato i fan del talent.

Oggi la musica sembra essere cambiata. Se in passato le relazioni di Aka7even erano finite spesso nel tritacarne del gossip per via di dinamiche burrascose, quella con Cristina Ferrara viene da lui descritta come una frequentazione solida. I due hanno scelto di viversi lontano dalle telecamere per i primi mesi, preferendo consolidare il rapporto prima di renderlo pubblico. La "persona fantastica" citata dal cantante sembra essere stata la chiave per fargli ritrovare quella serenità necessaria anche per affrontare la pressione post-Sanremo.