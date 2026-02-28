Aka7even è fidanzato con Cristina Ferrara, la ragazza è un’ex corteggiatrice di Uomini e donne

Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e designer di professione, è fidanzata ufficialmente con Aka7even. I due hanno ufficializzato la loro storia d’amore con una storia sui social a fine gennaio, dopo mesi di indiscrezione.

Cristina Ferrara e Aka7even

Cristina Ferrara, 28 anni, designer e impiegata in un centro estetico, è la fidanzata di Aka7even. Il cantante di Amici è in gara al Festival di Sanremo 2026 in coppia con LDA, dove porta il brano Poesie Maledetta. I due sarebbero una coppia da alcuni mesi, anche se hanno deciso di ufficializzarlo solo a fine gennaio quando hanno pubblicato sui social la prima foto insieme.

Chi è Cristina Ferrara e che lavoro fa

CristinaFerrara ha 28 anni, è originaria di Napoli ma vive a Milano. Nel 2025 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice e, nello studio di Maria De Filippi, ha raccontato di essere laureata in design, diplomata in danza e impiegata in un centro medico come assistente. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 300mila followers, si legge che è una designer e condivide diversi momenti della sua vita quotidiana, tra amici e viaggi.

La storia con Aka7even dopo Gianmarco Steri

Cristina Ferrara si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla sua esperienza a Uomini e Donne, dove è stata corteggiatrice e poi scelta di Gianmarco Steri. I due sono usciti insieme dal programma lo scorso maggio, ma la loro storia d'amore è durata solamente qualche mese, tanto che a settembre hanno annunciato ufficialmente la rottura con un post sui social. La ragazza aveva parlato di "superficialità" e "mancanze" da parte del ragazzo, con cui ha deciso di chiudere ufficialmente il capitolo. Dopo diversi mesi di silenzio riguardo la sua vita privata, Cristina Ferrara ha ufficializzato la storia con il cantante di Amici, con cui si vociferava da tempo ci fosse una frequentazione in corso.