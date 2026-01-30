Aka7even ufficializza l’amore con Cristiana Ferrara, ex di Uomini e Donne e Gianmarco Steri

Aka7even e Cristiana Ferrara, ex compagna di Gianmarco Steri, hanno ufficializzato la loro storia d’amore con una foto pubblicata su Instagram.

Aka7even e Cristina Ferrara sono una nuova coppia. Il cantante uscito dalla scuderia di Amici e l’ex compagna di Gianmarco Steri – che la scelse a Uomini e Donne al termine del suo breve trono – hanno ufficializzato la loro storia d’amore con una foto pubblicata su Instagram. Lo scatto arriva a qualche giorno di distanza dagli ultimi rumor circolati sul loro conto, che parlavano di un flirt in corso.

La foto pubblicata sui social da Cristina Ferrara e Aka7even

È una foto semplice quella che Cristina e Aka7even hanno postato per rendere ufficiale la loro relazione. Si tratta di uno scatto che ritrae un bacio che il cantante posa sulla guancia della neo fidanzata mentre entrambi posano davanti a uno specchio. Un’immagine essenziale ma sufficiente a chiarire che quanto circolato sul loro conto nelle ultime settimane corrisponde al vero: dopo settimane di indiscrezioni, i due – entrambi volti usciti dalle trasmissioni di Maria De Filippi – hanno ammesso di stare insieme.

La foto postata da Aka7even e Cristina su Instagram

Chi sono Aka7even e Cristina Ferrara

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un cantante 25enne che ha partecipato ad Amici nel 2021. Allievo di Anna Pettinelli, è riuscito ad arrivare quasi alle battute finali del programma e, da quel momento, ha collezionato diverse hit di successo: da Loca e Mi manchi (entrambe disco di platino) a Perfetta così, il brano portato al Festival di Sanremo nel 2022. Il giovane artista parteciperà nuovamente al Festival quest’anno con la canzone Poesie clandestine, cantata in coppia con LDA.

Cristina Ferrara, invece, è un’ex corteggiatrice diventata popolare per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2025. Prima corteggiatrice e poi scelta di Gianmarco Steri, la loro storia d’amore è durata solo pochi mesi prima che l’ex tronista decidesse di interromperla. A distanza di poco tempo dalla rottura, Steri è tornato tra le braccia di Martina De Ioannon, ex tronista che non lo aveva scelto all’epoca del suo trono ma con la quale oggi vive una relazione stabile.