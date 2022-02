Aka7even a Sanremo, la reazione di Martina Miliddi e Raffaele Renda Digeriti i vecchi rancori, Raffaele Renda spende belle parole e complimenti per l’ex compagno di Amici: “Impeccabile come sempre, maturo tanto”. Non è lo stesso per la fidanzata Martina Miliddi, che resta in silenzio nonostante sia al suo fianco.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Luca Marzano si gode il suo successo a Sanremo. Sul palco del Festival il giovane Aka7even, già amatissimo dalla sua partecipazione ad Amici, arriva per la prima volta, con l'emozione di un principiante ma la sicurezza di un veterano. La seconda serata va persino meglio della prima ed è lui stesso a confermare di aver messo ancor più grinta nella seconda volta di "Perfetta così". Il talento è innegabile e davanti alla musica anche le antiche questioni personali vengono messe da parte. È il caso di Raffaele Renda, ex compagno del talent show di Maria De Filippi, con il quale scorreva sangue amaro per questioni di cuore.

I complimenti di Raffaele, il silenzio di Martina

Ci fu un momento in cui nel suo cuore c'era Martina Miliddi, la sensuale ballerina di Amici che gli aveva rapito gli occhi. Messo da parte per Raffaele, Luca Marzano non si era lasciato scoraggiare, andando avanti a lavorare sodo con un solo pensiero in testa: la musica. I rapporti tra loro si erano però gelati. Raffaele e Martina hanno continuato a vivere la loro storia fuori dal programma, mentre Aka ha ammesso di aver iniziato a frequentare una nuova ragazza. Il rancore a distanza di un anno sembrerebbe superato, visto che Raffaele e Martina, ancora insieme come testimoniano i video sui social, hanno seguito l'esibizione di Aka con grande entusiasmo in tv. Non del tutto per Martina, che sui social non menziona Luca, al contrario di Raffaele che spende per lui parole di stima: "Luca impeccabile come sempre, maturo tanto".

Aka7even trova supporto nella fede

Oltre all’affetto dei suoi numerosissimi fan e della sua famiglia alla quale è molto legata, Luca Marzano ha raccontato a Fanpage la centralità della fede nel suo percorso. “Ieri sera non ero solo. Non so quale luce fosse con me, ma mai sono sentito super gasato”, ha spiegato nel corso della nostra diretta Instagram. “Mi sono super divertito, ieri non ero solo. L’ho proprio sentito. Io ho fede”. E sull'importanza di una vetrina come Sanremo ha aggiunto: "Essere su quel palco è molto più importante della gara. Per me è un'esperienza da fare per maturare, per accumulare punti non sulla classifica ma a livello artistico e personale".