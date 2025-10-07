Daniele Doria rientra in Italia per un’operazione, cosa è successo al vincitore di Amici 24: “È stato improvviso”

Daniele Doria ha aggiornato i fan sulla sua vita dopo la vittoria ad Amici 2024-2025. Il ballerino aveva ottenuto una borsa di studio a New York e negli scorsi mesi è partito per l'America pronto per la nuova avventura. Tuttavia, di recente, è rientrato in Italia per un intervento chirurgico e per "recuperare le energie". Ecco cosa ha raccontato rispondendo a un box di domande su Instagram.

Daniele Doria operato dopo Amici: cosa è successo al ballerino

Daniele Doria ha condiviso su Instagram una sua foto a casa subito dopo l'operazione al quale si è sottoposto gli scorsi mesi. Nell'immagine, il ballerino si trova a casa con le gambe appoggiate su un cuscino e gli alluci di entrambi i piedi fasciati. "Cosa è successo per quanto riguarda l'intervento?", ha chiesto un utente all'ex vincitore del talent. Doria ha spiegato: "Nulla di grave, ho un problema con i miei allucini, erano incarniti e sono diventati col tempo ingestibili e fastidiosissimi, quindi ho deciso di risolverlo così". Il ballerino si è quindi operato agli alluci, che iniziavano a essere un problema nella danza. Ora ha fatto sapere di stare bene e di essere temporaneamente in Italia dalla famiglia per recuperare al meglio le energie: "Questo intervento è spuntato all'improvviso, sto recuperando le energie tramite la mia famiglia e le mie personcine".

La nuova vita del vincitore di Amici a New York

Oltre ad aver vinto l'ultima edizione di Amici e un montepremi di 50mila euro in gettoni d'oro, Daniele Doria ha ottenuto una borsa di studio per la Ailey School di New York per quest'anno accademico. Alla domanda "come è abitare a New York?", il ballerino ha spiegato: "Come ho accennato durante la prima puntata di quest'anno ad Amici, è stato un po' traumatico all'inizio perché lo stile di vita è tanto diverso dal nostro e sembra tutto molto grande, però con i mesi ci fai l'abitudine e inizi ad amarla".