Daniele Doria torna ad Amici dopo la vittoria, ha rischiato di scoppiare a piangere mentre riconsegnava la coppa

Mentre su Canale 5 si forma la nuova classe di Amici, nello studio del talent show condotto da Maria De Filippi è tornato Daniele Doria, protagonista della scorsa edizione. Daniele, ballerino scelto nella scuola dalla maestra Alessandra Celentano, era riuscito a vincere la passata edizione e oggi è rientrato tra i banchi di quella scuola frequentata per circa un anno per riconsegnare la coppa alzata al cielo nella finalissima che lo aveva visto trionfare sul cantante e amico Trigno.

L’emozione di Daniele Doria: nello studio di Amici si è sforzato di non piangere

Daniele è entrato nello studio del talent show visibilmente emozionato, cercando di trattenere le lacrime. È ancora evidente il legame con quel palco che gli aveva permesso di affinare le sue doti nella danza settimana dopo settimana, fino alla vittoria decretata dal pubblico attraverso il televoto. Acclamato dagli spettatori presenti e dagli aspiranti nuovi allievi, il ballerino ha trattenuto l’emozione giusto il tempo di rimettere la coppa nella teca e salutare conduttrice, insegnanti e pubblico.

La carriera di Daniele Doria dopo Amici: non è tra i professionisti del talent show

A differenza di quanto accaduto con Chiara Bacci e Alessia Pecchia, Daniele non entrerà a far parte del corpo di ballo dei professionisti della nuova edizione di Amici. Al termine del suo percorso, infatti, l’allievo di Alessandra Celentano ha ricevuto la borsa di studio che sognava presso la Ailey School di New York, che gli permetterà di frequentare la prestigiosa accademia di danza negli Stati Uniti prima di decidere del suo futuro professionale. Un impegno incompatibile con un’eventuale offerta proveniente dal programma. Dopo l’anno di studio all’estero, però, Doria sarà libero di proseguire la sua carriera come preferisce e non è escluso che il suo cammino possa incrociare nuovamente quello del talent di Canale 5.