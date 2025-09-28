Programmi tv
Amici di Maria De Filippi 2024/2025

Concorrenti Amici 2025/2026, i nomi dei cantanti e ballerini del talent di Canale 5

Domenica 28 settembre è iniziata l’edizione 2025/2026 di Amici e si è formata la nuova classe. Il talent va in onda su Canale 5 ed è condotto da Maria De Filippi. Ecco chi sono i cantanti e i ballerini che ne fanno parte.
A cura di Elisabetta Murina
La classe di Amici 2025/2026
Amici di Maria De Filippi 2024/2025

È iniziata la nuova edizione di Amici. Nel corso della prima puntata, andata in onda domenica 28 settembre, è stata formata la classe dell'edizione 2025/2026 del talent condotto da Maria De Filippi. Confermati i professori di canto: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Diversa invece, rispetto allo scorso anno, la composizione della commissione di ballo: Alessandra Celentano e Emanuel Lo sono affiancati da Veronica Peparini, che dopo quattro anni torna dietro il bancone e prende il posto di Deborah Lettieri. Stando alle anticipazioni, gli allievi ammessi al momento sono 17, 10 cantanti e 8 ballerini, che sono stati scelti ciascuno da un professore, che li accompagnerà nel corso del loro percorso. Ecco da chi è formata la classe.

I nomi dei cantanti di Amici 2025/2026

Sono 10 i cantanti della nuova classe di Amici 2025/ 2026. Tra loro alcuni nomi non nuovi nel panorama musicale, come Michelle Cavallaro (già protagonista de Il Collegio) e Michele Ballo, che ha partecipato a X Factor nel 2023. Ecco chi sono i 10 allievi di canto, scelti da uno dei professori:

  • Opi, 24 anni, Anna Pettinelli
  • Penelope Maria Massa, 22 anni, Rudy Zerbi
  • Valentina Pesaresi, 21 anni, Rudy Zerbi
  • Michele Ballo, 20 anni,
  • Frasa (Francesco Saias), 20 anni, Anna Pettinelli
  • Flavia Buoncristiani, 19 anni, Anna Pettinelli
  • Gabriele Gard, 18 anni, Anna Pettinelli
  • Riccardo Stimolo, 19 anni, Rudy Zerbi
  • Plasma, 24 anni,
  • Michelle Cavallaro, 22 anni, Lorella Cuccarini

I nomi dei ballerini di Amici 2025/2026

Stando alle anticipazioni, al momento sono 8 i ballerini della nuova classe di Amici 2024/25. Due ragazze e cinque ragazzi che porteranno stili differenti, dal classico al moderno, passando per la tradizione spagnola. Ecco chi sono gli allievi di ballo scelti dai professori:

  • Tommaso Troso, 19 anni, Alessandra Celentano
  • Alex, 19 anni,
  • Matilde Fazio, 17 anni, Veronica Peparini
  • Pierpaolo Monzillo, 18 anni,
  • Emiliano Fiasco, 16 anni,
  • Maria Rosaria Dalmonte, 17 anni,
  • Alessio Di Ponzio, 18 anni, Emanuel Lo
  • Anna, 19 anni,
