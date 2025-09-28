Concorrenti Amici 2025/2026, i nomi dei cantanti e ballerini del talent di Canale 5
È iniziata la nuova edizione di Amici. Nel corso della prima puntata, andata in onda domenica 28 settembre, è stata formata la classe dell'edizione 2025/2026 del talent condotto da Maria De Filippi. Confermati i professori di canto: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Diversa invece, rispetto allo scorso anno, la composizione della commissione di ballo: Alessandra Celentano e Emanuel Lo sono affiancati da Veronica Peparini, che dopo quattro anni torna dietro il bancone e prende il posto di Deborah Lettieri. Stando alle anticipazioni, gli allievi ammessi al momento sono 17, 10 cantanti e 8 ballerini, che sono stati scelti ciascuno da un professore, che li accompagnerà nel corso del loro percorso. Ecco da chi è formata la classe.
I nomi dei cantanti di Amici 2025/2026
Sono 10 i cantanti della nuova classe di Amici 2025/ 2026. Tra loro alcuni nomi non nuovi nel panorama musicale, come Michelle Cavallaro (già protagonista de Il Collegio) e Michele Ballo, che ha partecipato a X Factor nel 2023. Ecco chi sono i 10 allievi di canto, scelti da uno dei professori:
- Opi, 24 anni, Anna Pettinelli
- Penelope Maria Massa, 22 anni, Rudy Zerbi
- Valentina Pesaresi, 21 anni, Rudy Zerbi
- Michele Ballo, 20 anni,
- Frasa (Francesco Saias), 20 anni, Anna Pettinelli
- Flavia Buoncristiani, 19 anni, Anna Pettinelli
- Gabriele Gard, 18 anni, Anna Pettinelli
- Riccardo Stimolo, 19 anni, Rudy Zerbi
- Plasma, 24 anni,
- Michelle Cavallaro, 22 anni, Lorella Cuccarini
I nomi dei ballerini di Amici 2025/2026
Stando alle anticipazioni, al momento sono 8 i ballerini della nuova classe di Amici 2024/25. Due ragazze e cinque ragazzi che porteranno stili differenti, dal classico al moderno, passando per la tradizione spagnola. Ecco chi sono gli allievi di ballo scelti dai professori:
- Tommaso Troso, 19 anni, Alessandra Celentano
- Alex, 19 anni,
- Matilde Fazio, 17 anni, Veronica Peparini
- Pierpaolo Monzillo, 18 anni,
- Emiliano Fiasco, 16 anni,
- Maria Rosaria Dalmonte, 17 anni,
- Alessio Di Ponzio, 18 anni, Emanuel Lo
- Anna, 19 anni,