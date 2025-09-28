Concorrenti Amici 2025/2026, i nomi dei cantanti e ballerini del talent di Canale 5

Domenica 28 settembre è iniziata l’edizione 2025/2026 di Amici e si è formata la nuova classe. Il talent va in onda su Canale 5 ed è condotto da Maria De Filippi. Ecco chi sono i cantanti e i ballerini che ne fanno parte.

La classe di Amici 2025/2026

È iniziata la nuova edizione di Amici. Nel corso della prima puntata, andata in onda domenica 28 settembre, è stata formata la classe dell'edizione 2025/2026 del talent condotto da Maria De Filippi. Confermati i professori di canto: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Diversa invece, rispetto allo scorso anno, la composizione della commissione di ballo: Alessandra Celentano e Emanuel Lo sono affiancati da Veronica Peparini, che dopo quattro anni torna dietro il bancone e prende il posto di Deborah Lettieri. Stando alle anticipazioni, gli allievi ammessi al momento sono 17, 10 cantanti e 8 ballerini, che sono stati scelti ciascuno da un professore, che li accompagnerà nel corso del loro percorso. Ecco da chi è formata la classe.

I nomi dei cantanti di Amici 2025/2026

Sono 10 i cantanti della nuova classe di Amici 2025/ 2026. Tra loro alcuni nomi non nuovi nel panorama musicale, come Michelle Cavallaro (già protagonista de Il Collegio) e Michele Ballo, che ha partecipato a X Factor nel 2023. Ecco chi sono i 10 allievi di canto, scelti da uno dei professori:

Opi , 24 anni, Anna Pettinelli

, 24 anni, Anna Pettinelli Penelope Maria Massa , 22 anni, Rudy Zerbi

, 22 anni, Rudy Zerbi Valentina Pesaresi, 21 anni, Rudy Zerbi

21 anni, Rudy Zerbi Michele Ballo, 20 anni,

20 anni, Frasa (Francesco Saias), 20 anni, Anna Pettinelli

20 anni, Anna Pettinelli Flavia Buoncristiani, 19 anni, Anna Pettinelli

19 anni, Anna Pettinelli Gabriele Gard, 18 anni, Anna Pettinelli

18 anni, Anna Pettinelli Riccardo Stimolo , 19 anni, Rudy Zerbi

, 19 anni, Rudy Zerbi Plasma, 24 anni,

24 anni, Michelle Cavallaro, 22 anni, Lorella Cuccarini

I nomi dei ballerini di Amici 2025/2026

Stando alle anticipazioni, al momento sono 8 i ballerini della nuova classe di Amici 2024/25. Due ragazze e cinque ragazzi che porteranno stili differenti, dal classico al moderno, passando per la tradizione spagnola. Ecco chi sono gli allievi di ballo scelti dai professori: