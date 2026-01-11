Chi è Michele Ballo, cantante e violoncellista ad Amici 25: gli studi e la passione per la musica

Michele Ballo, 21enne di Padova, è uno degli allievi di Amici 25. Ballo è cantante e violoncellista diplomato al Conservatorio e la sua insegnante è Lorella Cuccarini. Ha pubblicato l’inedito “Leggerezza d’amore”.

Il cantante e violoncellista Michele Ballo, allievo di Amici di Maria De Filippi

Uno dei protagonisti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi è Michele Ballo, il cantante e violoncellista padovano di 21 anni. Il concorrente di Amici è diplomato al triennio accademico in Violoncello presso il Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezze di Rovigo dove si è laureato con 110 e lode e Menzione Accademica, e nel frattempo si è iscritto al biennio. La sua passione per la musica, però, è cominciata con lo studio del pianoforte quando aveva 6 anni, ma è con lo strumento a corde che ha conquistato i primi riconoscimenti importanti, partecipando e vincendo concorsi italiani e internazionali. Dopo aver tentato la strada del talent con X Factor, nel duo Giovie & Micke, eliminato ai Bootcamp da Dargen D'Amico, ad Amici oltre a un primo confronto duro con la sua insegnante Lorella Cuccarini, ha pubblicato il primo inedito "Leggerezza d'amore".

Chi è Michele Ballo, gli studi di musica classica

Nato nel 2004, Michele Ballo prima di diplomarsi nel 2024 in Violoncello col M° Luigi Puxeddu al Conservatorio di Belluno, aveva conseguito l'anno prima, nel 2023, la maturità classica. Musicista, cantante, compositore, Ballo è polistrumentista e prima di tentare la strada dei talent ha partecipato a tanti concorsi a partire dai 12 anni, ottenendo primi posti in oltre 30 concorsi internazionali di musica in tutta Italia. Ha studiato, tra gli altri, con Marianne Chen di New York, col violoncellista e direttore d'orchestra lituano David Geringas al corso di alto perfezionamento presso l’Accademia Chigiana di Siena ed Enrico Dindo alla Pavia Cello Academy, tra gli altri. Inoltre ha girato i teatri italiani con l’opera lirica Tosca e tenuto concerti durante alcune stagioni concertistiche, mentre nel febbraio 2022 ha vinto il primo premio con borsa di studio al Concorso Internazionale Crescendo America suonando alla Carnegie Hall di New York, mentre al festival Rovigo Cello City ha vinto la borsa di studio offerta dalla famiglia del compianto Maestro Luca Simoncini e ha studiato con Giovanni Sollima all'Accademia di Santa Cecilia a Roma.

Il percorso di Michele da X Factor ad Amici 25

Contemporaneamente alla musica classica, però, Michele Ballo ha coltivato anche un sogno pop. Inizialmente lo ha fatto assieme a Giovanni Guarnieri, col progetto Giovie & Micke, partecipando anche a X Factor nel 2023 dove furono eliminati ai Bootcamp da Dargen D'Amico dopo essersi esibiti con "Umbrella" di Rihanna e aver ricevuto l'ovazione del pubblico. Un'eliminazione che male fu digerita da Ballo che la definì "un'ingiustizia", criticando il giudice rapper. Quest'anno, invece, è riuscito, da solista, a entrare nella scuola di Amici: a consegnargli la maglia dopo essersi esibito in "Change Is Gonna Come" di Sam Cooke è stata Francesca Fagnani.

Ballo è anche già stato protagonista di uno scontro con la sua insegnante, Lorella Cuccarini che dopo essere stata contestata per un'assegnazione, ha prima tolto e dopo un chiarimento ridato la maglia al cantante. Intanto, Ballo ha anche pubblicato il suo primo inedito mentre era nella scuola: "Leggerezza d'amore". Oggi la canzone conta quasi 400 mila stream su Spotify ed è descritta come "un inno al desiderio di tornare bambini – quando tutto era più semplice e sincero – e all’amore vero, unico sentimento che ci permette di vivere appieno la vita"