Chi è Angie, la cantante di Amici 2025 passata al Serale

Angie, nome d'arte della cantante sarda Angelica Paola Ibba, è una delle cantanti nella classe di Amici 25 a essersi guadagnate un posto al Serale durante il Pomeridiano del 22 febbraio scorso. L'accesso di Angie nel programma è avvenuto lo scorso 27 ottobre, quando la cantante, in una sfida con Frasa, ha guadagnato il suo banco nella scuola, guidata dalla professoressa Lorella Cuccarini. Già durante la sfida, Angie si era esibita con il singolo "Poco Poco", guadagnandosi già i gradi da favorita all'accesso del Serale, un percorso che si tradurrà in un processo molto più tortuoso di quanto inizialmente previsto. Nel secondo round di inediti ha pubblicato il singolo "Millemila missili".

Chi è Angie, la carriera della cantante

La carriera di Angie comincia da giovanissima, infatti l'esordio televisivo arriva già nel 2010, quando all'età di 9 anni partecipata al programma Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Amici non sarà il suo unico talent televisivo, come dimostra otto anni più tardi, nel 2018 con la partecipazione a The Voice of Italy, venendo scelta dal team di J-Ax e concludendo il suo percorso durante la quinta puntata. Dal punto di vista discografico, Angie ha pubblicato già nel 2022 singoli sotto etichetta Universal Music, ovvero "Scema", seguita nel 2023 da Giuda, ma soprattutto da "Frasi mai dette". Il brano, pubblicato a febbraio 2024, diventa virale su TikTok con oltre 28mila video con il suono utilizzato in sottofondo. Nello stesso anno partecipa anche a Sanmremo Giovani con il brano "Scorpione", che si qualificherà tra i 25 finalisti del concorso, senza però accedere alla fase delle Nuove Proposte.

Il percorso di Angie ad Amici fino all'ingresso al Serale

Come detto sopra, il percorso di Angie all'interno del programma è stato inizialmente un grande successo per il talent. E lo si era notato già nella sfida con Frasa, quando aveva convinto il pubblico e i giudici con una cover al pianoforte di "Can't Help Falling in Love" di Elvis Presley e con l'inedito "Poco poco". Un percorso in discesa che in realtà, nel tempo, ha vissuto alcuni bassi, tra cui lo scorso 18 gennaio quando il suo secondo inedito, "Millemila missili" era stato collocato in ultima posizione dal giudice di turno Brunori S.a.s. Tra incomprensioni con i giudici, come il 25 gennaio, quando la sua buona esibizione con "Meraviglioso amore mio" di Arisa non aveva convinto, e gli scontri successivi con Anna Pettinelli, c'è stato un momento in cui Angie ha rischiato di non accedere al Serale del programma. Una rivincita covata per settimane si è poi avuta il 22 febbraio, in cui, nella sfida per l'accesso al Serale, si è esibita con versione piano e voce di "Die on This Hill" di Sienna Spiro. La prova è stata giudicata finalmente valevole per la maglia dorata, con il successivo accesso al Serale.

Angie è fidanzata con Saturno

La vita privata legata a quella del musicista e cantautore Saturno, nome d'arte di Mattia Poggetti, classe 2001. Saturno condivide con la cantante anche una stretta collaborazione artistica: figura infatti nei crediti di produzione, insieme al producer Brail, dell'inedito "Poco poco". Il cantautore aveva cercato di accedere anche lui al programma, nella scorsa edizione, nella sfida contro Luk3 del 3 novembre 2024, cantando "Hai delle isole negli occhi" di Tiziano Ferro.