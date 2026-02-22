Angie conquista il Serale di Amici 25 e sorprende lo studio: “Devo fare una cosa, l’ho promessa ad Alessio”

Angie ha conquistato la maglia del Serale di Amici oggi, domenica 22 febbraio, e prima di tornare al suo posto ha sorpreso lo studio con un gesto: “Avevo promesso ad Alessio che l’avrei fatto se avessi preso la maglia”.

Nella puntata di Amici di Maria de Filippi oggi, domenica 22 febbraio 2026, Angie è riuscita ad ottenere la maglia del Serale. L'allieva dopo essersi esibita al centro dello studio, è venuta a conoscenza del parere degli insegnanti che hanno deciso di ammetterla alla fase finale del programma: una volta presa la maglia oro, ha mantenuto la promessa fatta con Alessio.

Angie al Serale: "Devo fare una cosa, una promessa fatta ad Alessio"

"Nessuno fa la fila per le montagne russe piatte. Io e Alessio abbiamo fatto una promessa. Lo faccio altrimenti mi ammazza. Se mai avessi preso la maglia avrei dovuto fare questo" ha dichiarato Angie prima di togliersi le scarpe e mettersi in posa, pronta a catturare l'attenzione della maestra Alessandra Celentano. Ha fatto vedere il suo collo del piede e la maestra, divertita, ha dichiarato: "Non male, da lavorare, ma può diventare un bel piede". "So fare anche altre cose, poi gliele faccio vedere. Ora vorrei chiamare casa", ha aggiunto l'allieva prima di correre ad abbracciare i suoi compagni di avventura.

Per Angie, la conquista del Serale era molto importante. Prima di esibirsi in studio ha dichiarato: "Oggi è un giorno importante. L'anno scorso ho partecipato a Sanremo Giovani ma non è andata bene, ho provato a entrare ad Amici per quattro anni, ho passato notti intere in studio. Ho iniziato a scrivere a 13 anni e non ho mai smesso di farlo. Sono arrivata qui, non è stato un percorso facile, ho avuto diversi momenti no, periodi bassi, ho rotto un po' le pa**e ma nessuno fa la fila per montagne russe piatte. Per me quella maglia significa che le montagne russe vanno verso l'alto". Poi, una volta terminata la performance al pianoforte, ha ringraziato gli allievi per averla votata. "Grazie ragazzi, se sto facendo questa cosa, indipendentemente da come andrà, è perché voi avete votato per me. Pensavo di ricevere zero voti, voi mi avete ridato una possibilità. Quindi grazie, davvero", ha dichiarato guardando la classe prima di leggere i biglietti scritti dagli insegnanti.