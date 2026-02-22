Amici 25, le pagelle di domenica 22 febbraio: la rivincita di Angie (7,5) per il Serale, sprofonda Elena (6,5)

Domenica 22 febbraio 2026 è andata in onda la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La maturità di Angie (7,5) è uno degli elementi che la porta al Serale. Sprofonda la valutazione di Elena (6,5), che viene relegata all’ultimo posto dopo una buona interpretazione di “The Fade Out Lines”. Qui le pagelle.

Domenica 22 febbraio 2026 è andata in onda la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Ospite della puntata Briga che ha cantato "Sognatori". Hanno giudicato la gara di canto e di ballo 5 giudici scelti tra il pubblico da Maria De Filippi – con l’aiuto di Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: in loro aiuto sono intervenute Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato. La maturità di Angie (7,5) la potrebbe aiutare nei periodi di maggior pressione nelle prossime settimane. Insieme a Michele Ballo, si candida alla finale del programma. Sprofonda la valutazione di Elena (6,5), che viene relegata all'ultimo posto dopo una buona interpretazione di "The Fade Out Lines", un verdetto che potrebbe essere messo in discussione, almeno in merito ai criteri della giuria. Qui le pagelle.

Elena, voto 6,5:

Il percorso in solitaria di Elena ha conosciuto pochi bassi fino a questo momento. L'ultimo posto dopo la buona interpretazione di "The Fade Out Lines" è un verdetto che potrebbe essere messo in discussione, almeno in merito ai criteri, ma allontana solo di qualche settimana l'arrivo della giovane cantante al Serale.

Riccardo, voto 5,5:

È innegabile che nell'osservazione dell'esibizione di Riccardo, questa volta con "Destinazione Paradiso", sembri funzionare meglio l'aderenza vocale al brano originale, meno l'interpretazione. Ma quando si discute della sua presenza al Serale, i dubbi sull'elasticità, anche interpretativa del cantante, non sono i soli a esser sollevati. Ciò che la sua presenza ha prodotto nel racconto anche social del programma ha inevitabilmente condotto anche il suo personaggio lontano dall'affiliazione con il pubblico, facendo passare quasi in secondo piano ciò per cui è arrivato a poche puntate dal Serale: il canto.

Angie, voto 7,5:

Ci sono stati pochi attimi, dopo la fine della sua esibizione con "Back to Black" di Amy Winehouse, in cui le possibilità di accedere al Serale per Angie si sono drasticamente ridotte. La prova su un brano così emotivamente intenso come quello della cantautrice britannica sembrava aver sollevato dubbi sulle sue condizioni, che invece si sono drasticamente ribaltate su "Die on this hill" di Sienna Spiro. E non è solo l'intensità o il cambio di registro vocale ad aver convinto i 3 giudici, ma la maturità che la potrebbe aiutare nei periodi di maggior pressione nelle prossime settimane. Insieme a Michele Ballo, si candida alla finale del programma.

Valentina, voto 5:

Sembravano poter essere solo scorie di un lungo percorso, tra dubbi, cambi improvvisi e la realizzazione di un ambiente musicale non in linea con le proprie scelte. E invece sembra esser sparita Valentina, coerentemente con ciò che ci aspetteremmo dalle sue esibizioni, ma troppo poco per ciò che le servirebbe per diventare una delle "underdog" di questo programma. Ciò che scatena riflessioni sulle sue reali ambizioni potrebbe esser raffigurato nel ritornello di "Rather Be", una buona esecuzione che dovrebbe coinvolgere forse di più il pubblico, ma rimane rinchiusa nel suo guscio.

Gard, voto 4,5:

Il passo indietro di Gard potrebbe lasciare quasi tutti esterrefatti e invece c'erano tutti i segnali perché potesse accadere: dall'assegnazione di un brano ritmato che non sembra nelle corde del cantante alla poca poca prontezza nel reagire alle prime stonature. Un'esibizione che viene masticata e riproposta solo qualche minuto più tardi, una soluzione che rende solo più difficile il coinvolgimento del pubblico, non solo quello in studio. Un piccolo segnale d'allarme per il Serale, a cui è sicuramente destinato.

Lorenzo, voto 7:

Quando la scorsa settimana si faceva riferimento a "parti più affascinanti del canto in altre esibizioni", si intendeva proprio ciò che è accaduto questa volta sul palco con "Per tutta la vita" di Noemi. Nei racconti più struggenti, nei silenzi più commossi, Lorenzo riesce a trovare una chiave interpretativa quasi sempre efficiente, non risultando prolisso nella sua emotività: un aspetto che invece non si produce in alcuni dei suoi colleghi-concorrenti. Raggiunge l'apice della sua esibizione in un segmento del ritornello in cui canta: "Distante

Anni luce fuori da me, sei colpa mia, la gelosia infrange tutto e resta niente".