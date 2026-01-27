La parabola di Angie ad Amici 25: perché non c’è sempre la musica dietro le ultime posizioni

Dopo essersi salvata nella sfida con Selene la scorsa settimana, Angie è di nuovo in sfida ad Amici 25 dopo la cover di “Meraviglioso amore mio” di Arisa. Ecco perché le sue esibizioni non sono il motivo principale degli ultimi posti in classifica.

Angie, via Amici 25

In uno degli ultimi video pubblicati su WittyTv, nella sezione Amici, si può osservare Angie in colloquio con la ballerina Mariarosaria e il ballerino Alessio: la riflessione si concentra sulla sfida, di nuovo, imminente per poter mantenere un banco nella scuola di Amici. Ma soprattutto per allontanare le possibilità di un'eliminazione, con la fase del Serale che si sta avvicinando. La tristezza, che si somma a quella della scorsa settimana, prima della sfida vinta con Selene, si solleva soprattutto a proposito poche gioie raccolte durante il suo percorso, cominciato lo scorso 26 ottobre dopo la vittoria con Frasa.

Lo sfogo di Angie, di nuovo in sfida ad Amici 25

Angie si sfoga, sottolineando che se finisse ora il suo percorso, se ne andrebbe con "5 mila sfide alle spalle, 30 mila ballottaggi". Un'esagerazione che denota la sfiducia della cantante, ma anche le tantissime aspettative poste sul talent: "Io voglio restare qui con tutte le mie forze, perché questo posto è un sogno per me. Andarmene via ora sarebbe un dispiacere". In questo senso, non sorprenderebbe l'uscita di Angie nei prossimi giorni in sfida, dopo il senso di sfiducia generale nei suoi confronti, un ribaltamento delle prospettive rispetto solo a qualche mese fa, quando aveva fatto il suo ingresso in classe.

Le ultime buone interpretazioni con "I'll never love again" di Lady Gaga e "Meraviglioso amore mio" di Arisa

Ma osservando ciò che è accaduto nelle ultime tre puntate del programma, è difficile comprendere il motivo delle sue ultime posizioni, coincise in gran parte con buone esibizioni. Togliendo dal conto anche ciò che è accaduto con "Millemila missili", bocciato nella sua presentazione dal giudice Brunori Sas, Angie si è esibita con "I'll never love again" di Lady Gaga e "Meraviglioso amore mio" di Arisa. Lo scorso 11 gennaio era riuscita a guadagnare solo la 5ª posizione finale: sopra di lei, esibizioni meno convincenti come "Personal Jesus" di Plasma, ma anche Caterina con "Che freddo che fa". In quella puntata, proprio Angie ed Elena erano state le più penalizzate in classifica, aprendo la crisi che tuttora tocca la cantante sarda.

Non sembra essere nato un legame tra Angie e l'insegnante Lorella Cuccarini

Il discorso si complica ancora di più nell'ultima puntata, quando dopo la sfida vinta con Selene, Angie si è mostrata davanti al pubblico nella sua versione migliore con "Meraviglioso amore mio" di Arisa. Una canzone che le ha permesso di mettere in mostra tutta la qualità melodica e di timbro di Angie, ma soprattutto di mostrare la sensibilità interpretativa, di cui erano state lamentate alcune carenze dai giudici. Il risultato, l'ultimo posto in classifica, certifica più di un problema, non solo per la cantante. Non si sta ricomponendo infatti uno dei diktat nella narrazione del programma, quel rapporto tra l'insegnante Lorella Cuccarini e la sua "protetta", che quest'anno sembra essere virato su Anna Pettinelli e la coppia formata da Gard-Elena.

Perché la mancanza di interazioni extra esibizioni sta danneggiando Angie

In questo senso, l'unico elemento che salva le intenzioni di Cuccarini al Serale viene riposto in Michele Ballo, che nelle ultime settimane è riuscito a raccogliere alcune buone esibizioni, non senza qualche dubbio. Mentre Angie e Lorenzo, altro concorrente con alte aspettative, legate soprattutto alla sua partecipazione passata a X Factor, rimangono nei fondi della classifica. Ciò che stranisce maggiormente è l'assenza di interazioni extra esibizione di entrambi, un tentativo di far parlare solo la propria musica, che sta impoverendo la loro presenza nel talent televisivo.

Cosa significherebbe l'uscita di Angie da Amici 25

Infatti, sarebbe complicato affermare che i due concorrenti, ma soprattutto Angie, avrebbero maggiori difficoltà, soprattutto al Serale, rispetto a concorrenti come Opi, ma anche Caterina e Riccardo, soprattutto per la varietà dei generi musicali interpretabili. E allora la musica viene messa un po' da parte, il fuoco delle telecamere si sposta sempre di più su ciò che accade in casetta e il silenzio di Angie comincia a tradursi in una minore attenzione nei suoi confronti. E se la sfida nei prossimi giorni dovesse andare male, sarebbe complicato gestire una certa carenza di talento con l'addio di Angie ad Amici 25.