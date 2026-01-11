Chi è Gard, nome d’arte di Gabriele ad Amici 25: le canzoni e la storia del cantante

Gard, via Comunicato Stampa

Gard, nome d'arte del 18enne Gabriele Gard, è uno dei concorrenti nella categoria canto di Amici 25. Il cantante fa parte del team di Anna Pettinelli, che sta credendo fortemente nel suo talento negli ultimi mesi. Nato il 18 luglio 2007 nel quartiere Prà di Genova, ha colpito sin dall'inizio con la sua grande sensibilità emotiva, ma anche per il suo timbro molto riconoscibile. Raccontando la sua passione per la musica ha sottolineato in trasmissione che "per me cantare è liberarsi, essere se stessi, provare, sbagliare. Tutto ti dà qualcosa per fare meglio, soprattutto sbagliare". Durante il suo percorso all'interno di Amici 25, ha pubblicato il singolo "Inferno", mentre negli ultimi mesi ha confessato anche di esser stato vittima di bullismo. Nel Daytime dello scorso 22 ottobre, ha ammesso così di aver ricevuto pesanti critiche sul suo peso: "Ero dimagrito perché ho iniziato di nuovo a giocare a calcio, quindi ero perfetto. Poi ho smesso di nuovo. Io ci tengo al mio corpo, sono molto insicuro: è da piccolo che lo sono".

Chi è Gard, il legame con il nonno e il bullismo

Gard è il nome d'arte del 18enne Gabriele Gard, originario del quartiere Prà di Genova. Negli scorsi mesi ha raccontato di aver frequentato l'Istituto agrario per il suo approccio funzionale, prima di dedicarsi al canto e allo sport. Infatti, ha raccontato che suo nonno è stato il suo mentore musicale che lo ha accompagnato fino a qualche anno fa, quando ha incominciato a prendere lezioni di canto. Ha anche giocato a livello agonistico a calcio in diverse società liguri, un aspetto scoperto anche grazie ad alcune insicurezze confessate nel programma. Infatti Gard ha rivelato di aver subito bullismo durante l'adolescenza riguardo al suo aspetto fisico. Nel Daytime dello scorso 22 ottobre, ha ammesso così di aver ricevuto pesanti critiche sul suo peso: "Ero dimagrito perché ho iniziato di nuovo a giocare a calcio, quindi ero perfetto. Poi ho smesso di nuovo. Io ci tengo al mio corpo, sono molto insicuro: è da piccolo che lo sono". Durante una puntata del Pomeridiano, anche Maria De Filippi ha chiesto scusa al cantante per un commento nei confronti del suo peso. Qui il suo profilo Instagram e TikTok.

La passione per la musica e gli inediti

Autodidatta sin da bambino, anche grazie al legame con suo nonno che gli ha fatto da mentore, Gard ha cominciato solo negli ultimi anni a studiare canto. Non è possibile ritrovare alcun inedito pubblicato precedentemente al suo ingresso ad Amici su Spotify, mentre su Instagram è possibile osservare le tantissime cover interpretate e anche un inedito dal titolo "Fragili". All'interno del programma di Maria De Filippi ha pubblicato "Inferno", una canzone in cui racconta una cocente delusione amorosa, seguita poi nelle settimane successive dalla ballad "Ho paura", in cui confessa alcune sue insicurezze. L'ultimo inedito, presentato all'interno di Amici, è "Per te": una dedica al nonno "mentore" purtroppo scomparso.

L’ingresso nella scuola di Amici e l'amicizia con Flavia

Gard è uno dei concorrenti più longevi di quest'edizione di Amici 25: l'ingresso, arrivato anche grazie all'inedito "Inferno", ha mostrato un timbro vocale molto riconoscibile e apprezzato dall'insegnante Anna Pettinelli. Durante i mesi si è trovato più volte in sfida per mantenere il proprio banco ad Amici 25, ma soprattutto ha stretto una forte amicizia con Flavia Buoncristiani, altra concorrente della categoria canto e allieva anche lei di Anna Pettinelli. Più volte si è supposte che la confidenza e l'intesa tra i due avrebbe potuto trasformarsi in altro, una voce smentita poi dal bacio scattato tra Plasma, altra concorrente della categoria canto e Flavia stessa.