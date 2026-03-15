Chi è Elena D’Elia, la cantante di Amici tra i concorrenti ammessi al Serale

Elena, via Amici 25

Elena D'Elia è una delle concorrenti nella categoria canto della classe di Amici 25. Durante l'ultima del Pomeridiano, ha guadagnato la maglia dorata che le ha dato la possibilità di accedere al Serale. La cantante, nata a Firenze nel 2006, è tra le subentrate di quest'edizione, avendo guadagnato il suo banco lo scorso 25 novembre 2025 esibendosi con il suo inedito "Per me" e un medley composto da "Black Horse And The Cherry Tree" e "Zitti e buoni". Dopo un iniziale percorso intrapreso con la giudice e insegnante Anna Pettinelli, la cantante ha subito un trasferimento nel team di Rudy Zerbi. Un movimento avvenuto dopo che Pettinelli le aveva annunciato che non avrebbe avuto la possibilità di giocarsi una maglia per il Serale. Durante la sua permanenza ad Amici 25 ha pubblicato tre brani inediti: "Per Me", "Wanda" e "Lolita".

Chi è Elena D'Elia

Elena è nata nel 2006 a Firenze, e com'è possibile osservare anche sul suo profilo Instagram, la sua passione per la musica non si concentra solo sull'indirizzo cantautoriale. Infatti, vengono mostrate anche foto in consolle da deejay. Contemporaneamente, il suo percorso accademico la vede anche impegnata negli studi alla St George's University of London. Nel suo percorso musicale, ha partecipato nel 2022 alla sessantesima edizione de Il Cantagiro, storica manifestazione svoltasi a Fiuggi. In quell'occasione si è classificata al terzo posto nella graduatoria generale, aggiudicandosi anche il prestigioso Premio Speciale "Roka" consegnatole da Roberto Cannizzaro. La cantante aveva partecipato con il singolo "Per me", che ha riproposto sul palco di Amici per il suo ingresso nella classe.

Il percorso di Elena ad Amici e gli inediti

Lo scorso 29 novembre è stata tra le concorrenti a esser presentate da Anna Pettinelli per un banco all'interno della classe di Amici 25. L'insegnante si è detta da subito convinta del suo talento dopo l'esibizione con "Per me", ma all'inizio di febbraio 2026 ha deciso di precludere l'accesso al Serale alla giovane cantante, costringendola a un cambio squadra. In quel momento, si è inserito il professore Rudy Zerbi, il quale, riconoscendo il potenziale e l'identità dell'allieva, le ha offerto l'opportunità di trasferirsi nel suo team. Elena ha pubblicato non solo l'inedito "Per me", ma anche "Wanda" e soprattutto "Lolita", che ha ricevuto i complimenti dei producer Zef e Don Joe. Prima dell'ammissione al Serale, la cantante ha avuto anche la possibilità di fare una masterclass con Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari.