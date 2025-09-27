Chi è Matteo Addino, il nuovo Tribuno del Popolo di Ballando con le stelle al posto di Simone Di Pasquale

Matteo Addino è un coreografo e ballerino affermato, ha 41 anni ed è originario di Genova. Da quest’anno sarà lui a contestare o ribaltare i voti dei giudici accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira.

Matteo Addino, nato a Genova nel 1984, è un ballerino e coreografo affermato. Prende il posto di Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle 2025, che quest'anno ballerà con la signora Coriandoli. Affiancherà Rossella Erra e Sara Di Vaira, rappresentando la voce del popolo e ribaltando i voti dei giudici quando necessario.

Non è un volto del tutto nuovo al pubblico di Rai1: ha infatti già collaborato con Milly Carlucci in più occasioni, partecipando a Ballando on the Road come giurato e curando alcune coreografie de Il Cantante Mascherato. Nel 2024 è stato anche Tribuno del Popolo nello spin-off Sognando Ballando con le stelle, un’esperienza che ha anticipato l’approdo nel cast principale.

La carriera nel mondo della danza

Addino è fondatore e direttore della Naima Academy, realtà di riferimento nel panorama italiano della danza. La sua scuola, riconosciuta dall’International Dance Association, forma ogni anno centinaia di giovani talenti che ambiscono a lavorare nel mondo dello spettacolo. Dalla sua accademia sono usciti artisti che hanno poi trovato spazio in programmi tv di successo come Amici di Maria De Filippi o Viva Rai2!.

Tra i nomi più conosciuti legati alla Naima Academy spiccano Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 19 e oggi volto televisivo, Maddalena Svevi e Megan Ria, protagoniste ad Amici 22 e concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express. Da Naima sono passati anche Giulia Pelagatti, ex velina di Striscia la Notizia, Miguel Chavez, Eleonora Gaggero, Talisa Jade Ravagnani, Leonardo Trevisan e Federico Milan.

L'avventura a Ballando con le stelle 2025

Il nuovo ruolo di Tribuno del Popolo rappresenta per Addino un ulteriore salto di qualità per la sua carriera artistica. Da quest'anno sarà lui a contestare o ribaltare i voti dei giudici accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira, incarnando lo spirito popolare del programma. Prende il posto di Simone Di Pasquale.