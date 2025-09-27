spettacolo
Ballando con le stelle 2025

Chi è Matteo Addino, il nuovo Tribuno del Popolo di Ballando con le stelle al posto di Simone Di Pasquale

Matteo Addino è un coreografo e ballerino affermato, ha 41 anni ed è originario di Genova. Da quest’anno sarà lui a contestare o ribaltare i voti dei giudici accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira.
A cura di Sara Leombruno
Ballando con le stelle 2025

Matteo Addino, nato a Genova nel 1984, è un ballerino e coreografo affermato. Prende il posto di Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle 2025, che quest'anno ballerà con la signora Coriandoli. Affiancherà Rossella Erra e Sara Di Vaira, rappresentando la voce del popolo e ribaltando i voti dei giudici quando necessario.

Non è un volto del tutto nuovo al pubblico di Rai1: ha infatti già collaborato con Milly Carlucci in più occasioni, partecipando a Ballando on the Road come giurato e curando alcune coreografie de Il Cantante Mascherato. Nel 2024 è stato anche Tribuno del Popolo nello spin-off Sognando Ballando con le stelle, un’esperienza che ha anticipato l’approdo nel cast principale.

La carriera nel mondo della danza

Addino è fondatore e direttore della Naima Academy, realtà di riferimento nel panorama italiano della danza. La sua scuola, riconosciuta dall’International Dance Association, forma ogni anno centinaia di giovani talenti che ambiscono a lavorare nel mondo dello spettacolo. Dalla sua accademia sono usciti artisti che hanno poi trovato spazio in programmi tv di successo come Amici di Maria De Filippi o Viva Rai2!.

Selvaggia Lucarelli su Marcella Bella a Ballando: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata"
Tra i nomi più conosciuti legati alla Naima Academy spiccano Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 19 e oggi volto televisivo, Maddalena Svevi e Megan Ria, protagoniste ad Amici 22 e concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express. Da Naima sono passati anche Giulia Pelagatti, ex velina di Striscia la Notizia, Miguel Chavez, Eleonora Gaggero, Talisa Jade Ravagnani, Leonardo Trevisan e Federico Milan.

L'avventura a Ballando con le stelle 2025

Il nuovo ruolo di Tribuno del Popolo rappresenta per Addino un ulteriore salto di qualità per la sua carriera artistica. Da quest'anno sarà lui a contestare o ribaltare i voti dei giudici accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira, incarnando lo spirito popolare del programma. Prende il posto di Simone Di Pasquale.

Simone Di Pasquale ballerà con la signora Coriandoli
Simone Di Pasquale ballerà con la signora Coriandoli
