Alessia Pecchia dopo Amici 24 sarà nel cast dei professionisti: "Questo posto sarà casa ancora per un po'" Alessia Pecchia è tornata sui social dopo la finale di Amici 24, che l'ha vista classificarsi seconda nella sua categoria. La ballerina ha ricevuto la proposta di poter tornare come professionista il prossimo anno e, sui social, ha scritto felice: "Per 8 mesi questo posticino è diventato casa e lo sarà ancora per un pò".

A cura di Elisabetta Murina

Alessia Pecchia è tornata sui social dopo la finale di Amici 24. Nel corso della serata la ballerina è stata eliminata a un passo dalla finalissima ed è scoppiata a piangere pensando di non ricevere alcuna proposta lavorativa dopo il programma. In realtà, Maria De Filippi le ha chiesto di rimanere come professionista e lei ha subito accettato. "Per 8 mesi questo posticino è diventato casa e lo sarà ancora per un pò", ha spiegato.

"Amici sarà casa ancora per un po'", le parole di Alessia dopo la finale

Come gli altri finalisti, anche Alessia Pecchia è tornata lentamente sui social dopo la finale di Amici 24. La ballerina ha voluto condividere un post su Instagram in cui esprimeva tutta la sua gioia per la possibilità che le è stata data di tornare come professionista il prossimo anno. Un sogno che aveva da tempo e che è riuscita finalmente a coronare: "Per 8 mesi questo posticino è diventato casa e….. lo sarà ancora per un pò. Grazie alla famiglia di Amici per avermi fatto vivere un sogno. Grazie ad ogni singola persona che lavora in questa fabbrica dei desideri". E rivolgendosi ha chi l'ha sempre sostenuta, ha poi aggiunto: "Grazie ai vostri sorrisi, grazie a ognuno di voi, per il sostegno, l'amore, la stima. Vi amo alla follia, siete la mia forza". Tra i commenti sotto al post, spunta quello della ‘collega' Chiara e del fidanzato Luke, che ha scritto: "Piccola Pecchia".

Le lacrime per l'eliminazione e l'assenza di borse di studio

Alessia Pecchia è stata eliminata durante la finale di Amici 24 ed è arrivata al secondo posto nel circuito di ballo, vinto da Daniele Doria. Subito dopo il verdetto del televoto, la ballerina è scoppiata a piangere e Maria De Filippi ha spiegato il motivo: "Sono due giorni che piange perché il latino-americano non ha le stesse possibilità del modern e del classico, per cui pensa che non riceverà alcuna borsa di studi". La ballerina temeva di non ricevere alcuna possibilità di lavoro dopo il talent a differenza dei colleghi. Per lei ‘solo' la possibilità di apparire nello show di Roberto Bolle, ma in realtà poco dopo la coronazione di un sogno: la conduttrice le ha chiesto di rimanere come professionista nella scuola di Amici, esattamente come Mattia Zenzola, ballerino di latino e vincitore di due anni fa.