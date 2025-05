video suggerito

Lacrime di Alessia Pecchia che non ha vinto alcuna borsa di studio ad Amici, era già accaduto a Mattia Zenzola Subito dopo la sua eliminazione durante la finale di Amici24, Alessia Pecchia si è sciolta in lacrime. Temeva che per lei non ci fosse alcuna borsa di studio, diversamente da quanto accaduto ai colleghi. Così è stato ma il suo talento – indiscutibile – non c’entra. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

247 CONDIVISIONI condividi chiudi

Subito dopo la sua eliminazione durante la finale di Amici24, Alessia Pecchia si è sciolta in lacrime. Era stata Maria De Filippi, conduttrice del talent show, a spiegare il motivo delle sue lacrime. Alessia – talento indiscutibile nel mondo della danza latino-americana e già due volte campionessa del mondo – temeva che per lei non ci fosse alcuna borsa di studio o contratto di lavoro una volta terminato il suo percorso in trasmissione.

“Spiego perché Alessia ha quella faccia”, aveva raccontato in diretta la conduttrice, “Sono due giorni che piange perché il latino-americano non ha le stesse possibilità del modern e del classico, per cui pensa che non riceverà alcuna borsa di studio”. In effetti, così è stato: per la ballerina non è arrivato alcun filmato con proposte di borse di studio o lunghi contratti di lavoro da accettare dopo la partecipazione ad Amici. E non è accaduto per mancanza di talento, com’è evidente. Alessia, semplicemente, appartiene a una categoria di danza – il latino – che non offre gli stessi sbocchi professionali possibili per chi studia danza classica o moderna. Quando accaduto a Pecchia, era già accaduto due anni fa con Mattia Zenzola. Altro indiscutibile talento poi diventato vincitore di Amici.

A Mattia Zenzola lo stesso riconoscimento che Roberto Bolle ha tributato ad Alessia Pecchia

Nemmeno per Zenzola, all’epoca della vittoria ad Amici nel corso della stagione 2022/2023, era stato offerta alcuna borsa di studio successiva alla partecipazione al talent show. Come nel caso di Alessia, non era il talento a mancare. La responsabilità, anche in quel caso, era da attribuire agli sbocchi professionali offerti dal latino-americano.

Come accaduto durante la finale di Amici del 18 maggio, però, anche in quel caso era stato Roberto Bolle a offrire pubblicamente il suo riconoscimento al talento di questi artisti. Il ballerino e coreografo, uno tra i più grandi nomi italiani nella danza, ha proposto ad Alessia di partecipare in qualità di ospite d’onore alla serata finale dell’evento On Dance che si terrà a Milano ai primi di settembre. Bolle, nel 2023, aveva invitato anche Mattia Zenzola a partecipare allo stesso evento.

Alessia Pecchia sarà tra i professionisti di Amici25

Dopo l’invito ricevuto da Bolle, Alessia ha ottenuto il contratto di lavoro che sognava grazie all’intervento di De Filippi. La presentatrice, in diretta durante la finale, le ha proposto di restare tra i professionisti di Amici. Una proposta che Pecchia ha accettato e che sarà valida a partire dalla prossima stagione del talent show.