Alessia Pecchia lascia Amici 2024 per partecipare ai Mondiali a Sarajevo e diventa campionessa del mondo Alessia Pecchia, allieva di Alessandra Celentano ad Amici 2024, ha lasciato temporaneamente la casetta per partecipare ai mondiali World Championship Solo Latin che si sono svolti a Sarajevo. La competizione ha visto la ballerina trionfare per la seconda volta nel ruolo di campionessa del mondo.

A cura di Stefania Rocco

Alessia Pecchia ha lasciato temporaneamente la casetta di Amici per partecipare ai mondiali World Championship Solo Latin che si sono svolti a Sarajevo. La ballerina, allieva di Alessandra Celentano, ha ottenuto la possibilità di assentarsi per qualche ora per prendere parte all’evento più prestigioso esistente nel mondo delle danze latine. È quindi volata nella capitale della Bosnia-Erzegovina per disputare la sua gara.

Alessia Pecchia campionessa del mondo per la seconda volta

Già considerata una tra le più brave ballerine d’Italia nel latino, Alessia è riuscita a sbaragliare la concorrenza composta da colleghe provenienti da tutto il mondo e, per la seconda volta consecutiva, a diventare campionessa. Un trionfo che si ripete. Già lo scorso anno, infatti, Alessia era risultata vincitrice del titolo mondiale nella medesima categoria.

Le polemiche e il precedente con Talisa Ravagnani

Affiancate a chi si è complimentato con Alessia per il traguardo raggiunto, sono emerse le consuete polemiche. Una frangia di utenti social si è chiesta il motivo di tanta “benevolenza” nei confronti di Alessia, unica ad avere potuto lasciare il talent show per partecipare a una competizione esterna. In realtà, non esiste alcuna agevolazione. È prassi di qualsiasi programma televisivo consentire ai suoi concorrenti di assentarsi per cause di estrema importanza, caso in cui rientra certamente la partecipazione a una competizione valida per un titolo mondiale. Già nel 2019, il programma aveva concesso all’allieva Talisa Ravagnani – successivamente diventata velina di Striscia la notizia – di assentarsi per volare in America e prendere parte agli American Music Awards all’interno del corpo di ballo di Selena Gomez. Per Talisa – come per Alessia – la produzione del talent show aveva deciso di concedere una certa elasticità di fronte ad occasioni professionali irripetibili. Vale il medesimo principio per altri programmi Mediaset. Lo stesso Grande Fratello, nella scorsa edizione, avrebbe consentito ad Alex Schwazer di uscire dalla Casa laddove gli fosse stata concessa l’opportunità di accedere alle Olimpiadi.