Federica Pellegrini lasciata sola da Angelo Madonia a Ballando, Milly Carlucci: “I maestri devono supportare i concorrenti” La nuova puntata di Ballando segreto mostra Federica Pellegrini da sola per due ore nella sala delle stelle. Nessuna traccia di Angelo Madonia, che successivamente è stato escluso dal programma e sostituito da Samuel Peron. Milly Carlucci ha dichiarato: “I maestri devono supportare i concorrenti sempre, non devono essere mai lasciati soli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Continua a suscitare dibattito la decisione di Ballando con le stelle di escludere Angelo Madonia. Il ballerino che nel programma di Milly Carlucci affiancava Federica Pellegrini, è stato sostituito da Samuel Peron. Milly Carlucci ha spiegato che da un maestro di ballo ci si aspetta che non lasci mai solo il suo concorrente, come al contrario sarebbe successo tra Madonia e Pellegrini. Nell'ultima puntata di Ballando Segreto, infatti, si vede la campionessa di nuoto restare sola per due ore.

Milly Carlucci spiega perché Angelo Madonia è stato escluso da Ballando con le stelle

Milly Carlucci, in collegamento con il programma di Caterina Balivo "La volta buona", ha commentato l'esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le stelle. La conduttrice ha spiegato che ovviamente l'accaduto non le fa piacere: "Una decisione di questo tipo non l'abbiamo mai presa in diciannove anni. Non è una cosa che fa piacere. Non fa piacere a nessuno di noi. Umanamente, la fragilità di una persona è una cosa che a me fa tenerezza, che io abbraccio, vorrò sempre bene ad Angelo". Quindi ha proseguito spiegando che dal maestro di ballo ci si aspetta che sostenga il proprio concorrente, presupposto che a quanto pare è venuto meno:

I nostri maestri sono un’estensione della produzione, devono creare unità con il proprio concorrente. Questa unità è infrangibile perché il concorrente ha bisogno di supporto in sala delle stelle, durante gli allenamenti. Anche supporto psicologico, una vicinanza in cui sai che hai qualcuno su cui ti puoi appoggiare visto che metti in gioco il tuo nome, la tua credibilità di numero uno in qualche campo – che sia giornalistico, sport, televisione o cinema – facendo qualcosa in cui potresti risultare goffo, ridicolo, non proprio credibile. Quindi i concorrenti vanno supportati sempre e non devono essere mai lasciati soli. In particolare davanti alla giuria, ecco perché è stata presa questa decisione.

Il video di Federica Pellegrini lasciata sola a Ballando con le stelle

In queste ore è stata pubblicata sul sito RaiPlay una nuova puntata di Ballando segreto. Nel video si nota Federica Pellegrini da sola nella sala delle stelle. Mentre gli altri concorrenti chiacchierano con i loro maestri, si consultano e provano qualche passo, lei rimane apparentemente sola per due ore. Angelo Madonia, a giudicare da quanto si vede nel video, compare solo fugacemente e mai accanto alla sua concorrente.

