Ad Amici Alessia definisce lo sfidante Antonio ‘il meno peggio’, la dura replica del ballerino post puntata

Nella puntata di Amici 24 di domenica 17 novembre, la ballerina Alessia Pecchia ha affrontato una sfida contro Antonio Esposito. Il ragazzo ha 17 anni, balla da quando è molto piccolo e sogna di conquistare un banco nel talent. Un commento dell'allieva della maestra Celentano prima della sfida non è passato inosservata, tanto da spingerlo a intervenire per fare chiarezza con un video su TikTok.

Durante la puntata del 17 novembre, è arrivato il momento per Alessia di affrontare lo sfidante. Il ballerino si chiama Antonio e, dopo averlo visto, l'allieva ha commentato: "Ce lo aspettavamo. Era il meno peggio di quelli che abbiamo visto". Maria De Filippi è intervenuta piuttosto imbarazzata per la frase: "Ci dispiace Antonio". Anche Alessia ha provato a spiegare meglio la sua uscita, piuttosto infelice: "Nel senso che era il più qualitativo". La conduttrice ha poi chiesto al ragazzo quanti anni ha e da quanto danza: "Ne ho 17 e ballo da 12 anni". "Sono più vecchietta, ballo da quando avevo 9 anni e ne ho 23″, ha continuato Alessia. È stata lei alla fine a vincere la sfida e Antonio è dovuto tornare a casa.

Le parole di Alessia nei confronti di Antonio, che l'ha definito il ‘meno peggio', non sono passate inosservate. Il ballerino si è sfogato in un video su TikTok e ha raccontato il suo punto di vista:

Mi ha definito il ‘meno peggio’ fra tutti i suoi papabili sfidanti. Un’etichetta che potrebbe suonare come una sconfitta, ma lasciatemi dire qualcosa. Io ho 17 anni e ballo da 12 e molti di voi probabilmente mi hanno visto in quei video di quando ero piccolo. Un bambino che ballava con tutto l’entusiasmo e la passione che ha sempre avuto. Da allora a oggi ogni passo, ogni coreografia e ogni sacrificio mi hanno portato qui. Queste sfide, queste vittorie, queste sconfitte fanno parte del mio percorso. Ma essere il ‘meno peggio’ significa che ce l’ho messa davvero tutta contro chi ha più anni di esperienza e qualche anno in più di me.