Raimondo Todaro torna ad Amici e stuzzica Alessandra Celentano: "La maestra anche da casa rompe" Raimondo Todaro torna per la prima volta ad Amici, dopo aver lasciato il programma. Il maestro giudica un'allieva di Alessandra Celentano e nasce un piccolo battibecco, come quando era ancora un insegnante della scuola.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di domenica 15 dicembre di Amici è tornato in studio Raimondo Todaro, in veste di giudice di ballo. È la prima volta che il maestro torna nel pomeridiano del talent di Canale 5, dopo aver scelto di abbandonare il programma. Non sono mancati, però, i soliti battibecchi con Alessandra Celentano.

Raimondo Todaro giudica il ballo di Alessia

Tra le prima allieve ad esibirsi per la sfida di canto c'è Alessia, ballerina di latino, che balla una coreografia da sola, come prevede la sua disciplina, per la quale ha vinto anche dei campionati. Dopo l'esibizione Todaro commenta e dice la sua:

A livello di carisma di come tieni il palco, l’energia, sei pazzesca, si vede che lo fai con passione. Attenta alle spalle, c'è qualche movimento un po' sporco, sei una forza della natura però devi ballare meglio.

La maestra Celentano, quindi, chiede cosa avesse detto l'ex maestro e replica sarcastica: "Non ho capito, che ha detto? Deve ballare meglio? Vincere i mondiali, due volte campionessa del mondo, hanno sbagliato?". Todaro, quindi, risponde: "Con tutto il rispetto per Alessia, ma vincere il campionato del mondo non significa essere il più bravo del mondo".

La maestra difende la sua allieva e Todaro la stuzzica

La ballerina, quindi, prende parola e cerca di sostenere la sua posizione: "Sono due cose simili, non diverse", sostenuta anche dalla maestra Celetano che aggiunge: "La base della tecnica credo che non faccia differenza se balli da solo o in coppia, infatti vorrei far vedere a Raimondo un ballo di coppia che abbiamo pronto fuori dalla gara". Raimondo Todaro, quindi, stuzzica la maestra: "È pazzesca la maestra anche da casa rompe le palle". Interviene nella discussione anche Umberto Gaudino che ha appena completato il passo a due con Alessia:

Lavoro con Alessia da settembre, personalmente penso sia, tecnicamente, preparatissima, è un piacere lavorare in sale, perché vedo in te una grandissima consapevolezza del tuo corpo e tecnica e quindi penso che sei sulla buona strada.

Conclude, quindi, la maestra Celentano che aggiunge: "A me dispiaceva sminuire la ragazza" riferendosi al fatto che, quanto detto da Todaro sembrava rendere meno importante la sua disciplina. Supportata dalla sua insegnante, Alessia rivolgendosi al maestro dichiara:

Vincere il campionato anche se non in coppia sembra meno importante, prima di me non esiste nessuna che l’ha vinto, sto scrivendo io un nuovo capitolo, quindi piano piano.