Antonia e Alessia eliminate in finale ad Amici 24, Maria De Filippi alla ballerina: “Resta con noi”

A cura di Gaia Martino

Antonia e Alessia sono state le ultime due eliminate della finale di Amici di Maria De Filippi in onda stasera su Canale5. La cantante e la ballerina hanno dovuto frenare la loro corsa verso la vittoria, lasciando il posto a TrigNO e Daniele. Antonia, tra le lacrime, ha salutato lo studio. "Hai già un contratto discografico che ti aspetta", ha commentato Maria De Filippi prima di proporre ad Alessia di entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti.

Le lacrime di Antonia, seconda eliminata della finale

"Antonia, hai già un contratto discografico che ti aspetta" ha dichiarato Maria De Filippi alla cantante dopo averle comunicato la sua eliminazione. La giovane allieva della scuola, in lacrime, ha ringraziato la conduttrice per l'opportunità che le ha regalato: "La nostalgia incombe, domina me stessa tutto il tempo. Sono troppo contenta, è assurdo, comunque. Va bene così. Grazie a tutti, a Rudy, ai miei compagni in casetta, alle persone che lavorano qui, alla produzione, agli autori, alle costumiste, trucco e parrucco e soprattutto ai vocal coah. Sono stati fondamentali. E Maria" ha dichiarato prima di abbracciare la padrona di casa.

La proposta di Maria De Filippi ad Alessia: "Rimani tra i professionisti"

Alessia, nonostante l'eliminazione a un passo dalla vittoria, può esultare. La ballerina oltre ad aver ricevuto una proposta da Roberto Bolle per la serata finale di On Dance a Milano, ha conquistato un posto nel corpo di ballo dei professionisti di Amici. Maria De Filippi, prima di salutarla, ha scherzato inscenando un filmato registrato per lei: "Mi chiamo Maria faccio da 25 anni lo stesso programma e questo programma è fatto di ballo e di canto, spesso vengono ragazzi giovani, c'è chi viene 7 volte come te e sbagliamo a non prenderli. Poi crescono e diventano bravissimi. Quando sono bravissimi gli si chiede se vogliono rimanere a fare i professionisti". Alessia, tra le lacrime, ha accettato la proposta: "Certo che mi va. Grazie alla maestra che è stata grandiosa, ai fisioterapisti, a Umberto e Mattia, a tutti i giudici, ai prof. e ai compagni".