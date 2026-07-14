La prima foto social di Giulia Pauselli con Osvaldo De Grazia, il producer che sarebbe il suo nuovo amore

Dopo mesi di indiscrezioni, Giulia Pauselli esce allo scoperto. La ballerina ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui compare al fianco di Osvaldo De Grazia, il dj e producer che sarebbe il suo nuovo amore. Sembra ormai definitivamente archiviato il legame con Marcello Sacchetta.

Dopo mesi di indiscrezioni mai confermate, Giulia Pauselli ha deciso di uscire allo scoperto al fianco di Osvaldo De Grazia, il dj e producer che da qualche tempo sarebbe il suo nuovo compagno. La ballerina ha pubblicato tra le sue Instagram stories una foto in cui posa sorridente accanto all'uomo che l'avrebbe spinta a rimettere in discussione tutti gli equilibri della sua vita sentimentale. Non ci sono baci né atteggiamenti che suggeriscano particolare intimità nello scatto condiviso sui social, ma il solo fatto che Giulia, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, abbia scelto di mostrarsi insieme a Osvaldo sul suo profilo sembra suggerire che il loro legame sia ormai diventato importante.

Appare invece ormai archiviata la relazione con il coreografo e ballerino Marcello Sacchetta. Negli ultimi mesi si sono rincorse numerose voci su una possibile rottura tra i due, ma i diretti interessati non avevano mai voluto confermare i pettegolezzi relativi alla fine della loro storia. Oggi, però, sembra certo che quel rapporto sia giunto al capolinea. Giulia e Marcello non sono più una coppia, ma restano i genitori del piccolo Romeo Maria, nato nel 2022 e primo figlio per entrambi.

È possibile che Giulia abbia conosciuto Osvaldo proprio grazie alla comune passione per la musica elettronica. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso anno, la ballerina aveva raccontato di avere scoperto una passione per la console e di volersi mettere alla prova nell'inedito ruolo di dj. Osvaldo De Grazia lavora proprio in questo settore e la condivisione della stessa passione potrebbe avere contribuito ad avvicinarli, fino alla nascita della loro relazione. Relazione a proposito della quale entrambi, almeno per il momento, preferiscono continuare a tacere in attesa del momento più giusto per raccontarsi.