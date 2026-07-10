Elodie al concerto di Sfera Ebbasta si avvicina alla fidanzata Franceska: “Dopo di te mai più nessuna”

La complicità tra Elodie e Franceska Nuredini si sposta dai social al palcoscenico. Durante il concerto di Sfera Ebbasta a San Siro, l’esibizione si è trasformata in un momento d’intesa tra lei due, culminato in una dedica che ha fatto il giro dei social. Un episodio che conferma un cambiamento di rotta nella narrazione del loro legame: dall’iniziale riserbo a un racconto più esplicito.

Non è più soltanto una questione di indiscrezioni o di indizi raccolti sui social. La relazione tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini ha ormai assunto una dimensione pubblica solida, che unisce la sfera privata a quella professionale. L'ultimo riscontro, diventato virale nel giro di poche ore, è arrivato dal prato di San Siro, durante lo show di Sfera Ebbasta. Salita sul palco come ospite per eseguire il brano Yakuza, la cantante si è avvicinata a Nuredini, impegnata nella coreografia all'interno del corpo di ballo, cercando costantemente il suo sguardo fino a intonarle una porzione del testo particolarmente significativa: "Dopo di te mai più nessuna".

L'episodio, ripreso da decine di smartphone tra i 60mila presenti e rimbalzato immediatamente su TikTok, si è consumato nel bel mezzo della performance di Elodie insieme a Sfera Ebbasta. Mentre intonava i versi del singolo in collaborazione con il rapper, la cantnate ha accorciato le distanze con il corpo di ballo, posizionandosi esattamente di fronte alla compagna. Nessuna interruzione della coreografia, ma un prolungato scambio di sguardi complici e sorrisi che ha reso evidente la chimica tra le due. Il momento culminante è arrivato proprio in corrispondenza della frase del testo che recita "dopo di te mai più nessuna", cantata guardando Nuredini negli occhi.

Il gesto sul palco rappresenta lo sviluppo naturale di un percorso di coppia che, nei primi mesi, era stato protetto da una certa riservatezza. Fin dai primi avvistamenti, le due artiste avevano scelto di mantenere una linea ambigua, non commentando le voci sulla natura della loro frequentazione e lasciando che fosse il lavoro a parlare per loro. Franceska Nuredini, d'altronde, fa parte da tempo del corpo di ballo stanziale che accompagna Elodie nei suoi show. Nelle ultime settimane, tuttavia, l'atteggiamento è cambiato. La conferma definitiva è arrivata proprio dalla ballerina che, rompendo gli indugi sotto un recente carosello di fotografie, ha definito Elodie "la mia fidanzata stupenda". Una frase che ha "ufficializzato" un legame che prosegue affiatato, sia nel privato che sotto i riflettori.

La scelta di non nascondersi più, nemmeno durante i live, suggerisce la volontà della coppia di narrare il loro rapporto in modo più esplicito, puntando dritto sui sentimenti. Mostrare la loro intesa affettiva sul palco, integrando la quotidianità all'interno della performance artistica, infatti, è un passo che il pubblico ha recepito con forte empatia. Un posizionamento genuino che consolida l'immagine di una coppia unita, capace di normalizzare il proprio legame un concerto dopo l'altro.