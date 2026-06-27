Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi in discoteca in Grecia: il deejay l’ha voluta vicina dietro la consolle

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno trascorrendo insieme le loro vacanze a Mykonos. L’influencer e il deejay sono stati ripresi durante una serata in discoteca in cui Giordano si è esibito come deejay e ha voluto accanto a sé, in consolle, proprio l’ex compagna. Il ritorno di fiamma appare ormai sempre più probabile.

Sembrerebbe mancare ormai davvero poco all'ufficializzazione del presunto ritorno di fiamma tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Dopo il video pubblicato dal deejay nelle sue Instagram Stories, che aveva mostrato come i due stessero trascorrendo insieme le vacanze a Mykonos, arriva un ulteriore indizio che alimenta le voci sul loro riavvicinamento.

A Mykonos, Giordano è stato l’ospite principale di una serata in una rinomata discoteca che lo aveva ingaggiato come guest deejay. E ha voluto che ad accompagnarlo in consolle fosse proprio la storica ex fidanzata, ripresa in un momento in cui appariva visibilmente emozionata – a tratti perfino imbarazzata – ma anche sorridente e a suo agio al fianco di un uomo che da anni conosce così bene.

Sono ormai settimane che i due lasciano intendere che tra loro sia in corso un riavvicinamento, senza però averlo mai ufficializzato. Considerata la riservatezza che hanno sempre dimostrato nei confronti della loro vita privata e la scelta di non utilizzarla per ottenere visibilità, è difficile pensare che gli indizi disseminati sui social siano costruiti ad arte. Al contrario, le immagini che stanno arrivando dalla Grecia sembrano raccontare un autentico ritorno di fiamma, sempre più vicino all'ufficializzazione.

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Per il momento entrambi continuano a mantenere il massimo riserbo, ma è evidente che qualcosa tra loro sia cambiato nel corso degli ultimi mesi. Del resto, era stata proprio Nilufar a rivelare, qualche tempo fa, di stare frequentando un uomo da diversi mesi. Un'ammissione importante per l'ex tronista che, dopo la fine della storia d'amore con Giordano nel 2019, non aveva mai reso pubblica un'altra relazione.

Le cose sembrano essere cambiate, per la gioia dei tantissimi fan che continuano a seguire la coppia fin dai tempi della scelta a Uomini e Donne. Un pubblico che non ha mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma e che ora attende soltanto che siano i diretti interessati a uscire finalmente allo scoperto.