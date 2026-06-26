La storia tra Nilufer Addati e Giordano Mazzocchi: dalla scelta a Uomini e Donne al possibile ritorno di fiamma

A otto anni dalla scelta a Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sarebbero tornati a frequentarsi. L’ultimo indizio arriva da un video pubblicato dal deejay sui social ma, nel corso degli ultimi mesi, i due avevano già seminato diversi segnali che lasciavano pensare a un possibile riavvicinamento.

Era il maggio del 2018 quando, al termine di un percorso travagliato e che a tratti era sembrato destinato a non avere un epilogo romantico, Nilufar Addati scelse Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne. La loro fu una relazione durata circa un anno e vissuta tra alti e bassi, fino alla rottura, all'epoca definitiva, arrivata nel febbraio 2019 quando i due comunicarono di essersi resi conto di non poter più continuare a stare insieme.

Sono trascorsi più di sette anni da quel momento e, oggi, le cose sembrerebbero essere cambiate. Un video pubblicato da Giordano tra le sue Instagram Stories mostra che i due si trovano insieme in vacanza a Mykonos. E non solo: sono diversi gli indizi disseminati sui social negli ultimi mesi che lasciano intendere come Nilufar e Giordano abbiano ripreso a frequentarsi e che su quella relazione, al termine della quale l'ex tronista aveva deciso di non vivere più alcuna storia d'amore importante, scegliendo di restare single per anni, potrebbe non essere stata scritta la parola fine.

Il percorso a Uomini e Donne: Nilufar sceglie Giordano

Nel novembre 2017 Nilufar accettò la proposta di Maria De Filippi di sedersi sul trono di Uomini e Donne. Sei mesi dopo, al termine di un percorso accidentato che sembrava suggerire un suo scarso interesse nei confronti dei corteggiatori, Addati decise di lasciare il programma insieme a Giordano, del quale si dichiarò innamorata.

Il colpo di scena, però, era dietro l'angolo. Pochi giorni dopo la scelta, Stefano Guglielmini, ex corteggiatore di Nilufar, denunciò pubblicamente di avere vissuto con lei una relazione parallela durante il trono. Raccontò, mostrando anche alcune fotografie, di aver conosciuto Nilufar nel suo ristorante a Napoli, di avere iniziato con lei una frequentazione segreta e che sarebbe stata proprio lei a chiedergli di partecipare al programma. Stefano scese quindi a corteggiarla e i due fecero finta di conoscersi davanti alle telecamere, nonostante si frequentassero già lontano dagli studi televisivi.

Per Giordano quella rivelazione fu un duro colpo: scoprì che, mentre lui la corteggiava, Nilufar frequentava in segreto un altro uomo. Nonostante tutto, sinceramente innamorati, riuscirono a superare quella crisi e a restare insieme. Nilufar si scusò pubblicamente con la redazione di Uomini e Donne e con il pubblico per avere ingannato la trasmissione durante il trono, mentre Giordano decise di starle accanto.

L'esperienza a Temptation Island

A pochi mesi da quella vicenda, la coppia accettò di partecipare a Temptation Island. Ma, una volta separati nei rispettivi villaggi, le tensioni tornarono a farsi sentire. Tra i single c'era infatti Nicolò Ferrari, altro storico corteggiatore di Nilufar e suo rivale fino al giorno della scelta.

Nel villaggio Nicolò fece il possibile per convincere Nilufar a lasciare Giordano e concedergli una possibilità lontano dalle telecamere. L'ex tronista, però, respinse ogni tentativo perché ancora profondamente innamorata del compagno. Quando Giordano, furioso per la vicinanza tra i due, chiese un falò di confronto anticipato, Nilufar non ebbe dubbi e decise di lasciare il programma insieme a lui.

La fine della storia

Quella relazione sembrava avere tutte le caratteristiche per trasformarsi in una lunga storia d'amore ma, una volta conclusa l'esperienza a Temptation Island, Nilufar e Giordano rimasero insieme solo pochi mesi. Nel febbraio 2019 annunciarono pubblicamente la separazione, senza mai entrare nel dettaglio delle ragioni che avevano portato alla rottura.

Quanto quella storia fosse stata importante lo dimostrano gli anni successivi. Dopo la fine della relazione con Giordano, infatti, Nilufar non è mai tornata a innamorarsi. Per anni non è mai stata fotografata accanto a un altro uomo né ha ufficializzato nuove relazioni.

Quello che una parte del pubblico non sa è che, lontano dalle telecamere, Nilufar e Giordano avrebbero tentato più volte di riconciliarsi. Sarebbe stata soprattutto l'ex tronista a provare a riconquistare il suo ex compagno ma, fino a oggi, un vero ritorno di fiamma non si era mai concretizzato. Adesso, però, sembrerebbe che qualcosa stia cambiando.

Gli indizi che fanno pensare ad un nuovo amore

Sono mesi che sui social si rincorrono segnali che fanno pensare a una riconciliazione tra i due. Poche settimane fa Nilufar, ospite di un podcast, ha raccontato di frequentare un uomo da circa tre mesi. Secondo numerose indiscrezioni, quell'uomo sarebbe proprio Giordano.

A maggio, inoltre, durante una diretta con le sue follower, Nilufar è incappata in un lapsus che l'ha portata a nominare involontariamente proprio Giordano nel corso di una conversazione. Imbarazzata, ha cambiato immediatamente argomento ma proprio quell'errore ha riacceso le speranze dei fan.

Poche ore fa è arrivato l'indizio più significativo: il video pubblicato da Giordano da Mykonos, nel quale la protagonista è proprio Nilufar, ripresa al tramonto in controluce. Tra i due sembrerebbe essere tornata una particolare complicità e, da allora, i "Gilufar" – il nutritissimo fandom dell'ex coppia – vivono ore di grande fibrillazione in attesa di un annuncio che potrebbe riscrivere una delle storie d'amore più amate nate a Uomini e Donne.