Nilufar Addati: "Io e Giordano, la coppia più bella di Uomini e Donne", la risposta dell'ex fidanzato Manovre di avvicinamento in corso tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? La ex tronista di Uomini e Donne torna a parlare dell'ex compagno in un TikTok. Già da settimane, i fan della coppia aveva notato una serie di interazioni tra i due.

A cura di Stefania Rocco

Manovre di avvicinamento in corso tra Nilufar Addati e Giorgdano Mazzocchi? Dopo che i fan dell’ex coppia uscita da Uomini e Donne avevano già cominciato notare, nel corso degli ultimi mesi, una serie di inaspettate interazioni tra i due, è la ex tronista a gettare benzina sul fuoco. Nilufar, pubblicando un video sul suo profilo TikTok, ha messo al primo posto se stessa e Giordano come coppia migliore uscita dal dating show condotto da Maria De Filippi. A commentare il filmato proprio Giordano che, dicendosi d’accordo, ha scritto sotto il video postato dalla ex fidanzata. “Scontato”, è stato il commento di Mazzocchi.

La classifica di Nilufar Addati

Nel mettere in fila la coppie migliori uscite da Uomini e Donne, a suo giudizio, Nilufar si è messa in cima alla classifica insieme all’ex fidanzato Giordano. Secondo posto per Giulia De Lellis e Andrea Damante, un’altra ex coppia storica del programma che proprio di recente è tornata ad accendere l’attenzione dei fan, attenzione irrimediabilmente spenta dal flirt in corso tra De Lellis e il rapper Tony Effe. Quarto posto, invece, per Lorenzo Riccardi (che proprio di Nilufar era un corteggiatore) e Claudia Dionigi, sua futura sposa. In basso il commento fintamente risentito del romano: “Noi al quarto posto? Ci passiamo sopra perché ti vogliamo bene”.

La storia d’amore tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono stati protagonisti della stagione di Uomini e Donne 2017/2018. La ex tronista scelse il corteggiatore con il quale abbandonare il programma ma a meno di un mese da quel momento Stefano, suo ex fidanzato, rivelò di averla frequentata in segreto per tutta la durata del suo trono. Una rivelazione che mise in crisi Nilufar, costringendola a tornare in trasmissione e a scusarsi con il pubblico, la redazione del programma e la conduttrice Maria De Filippi. Giordano decise di rimanere vicino alla compagna, nonostante la delusione. A distanza di qualche mese da quel momento, i due parteciparono insieme a Temptation Island. Ne uscirono mano nella mano ma a poche settimane da quel momento finirono per lasciarsi.