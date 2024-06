video suggerito

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposano, il video che svela la data delle nozze Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno annunciato la data del loro matrimonio. La coppia, uscita da Uomini e Donne nel 2019, pronuncerà il sì il prossimo 30 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Con un video ironico, aderente al loro stile, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno annunciato la data delle loro nozze. L’ex tronista di Uomini e Donne e la compagna pronunceranno il sì il prossimo 30 novembre. Già da qualche tempo, i due avevano anticipato ai follower che li seguono sui social che a breve si sarebbero sposati. Oggi hanno dimostrato di avere intenzione di proseguire secondo la tabella di marcia e, a meno di sei mesi dall’evento, hanno annunciato la data del sì.

Chi sono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi è un ex tronista di Uomini e Donne. Protagonista, da corteggiatore, del trono di Nilufar Addati e Sara Affi Fella (che si rivelò essere particolarmente sfortunato quando di scoprì che entrambe le tronista frequentavano altre persone lontano dalle telecamere), Lorenzo accettò la proposta della redazione di sedere a sua volta sul trono. In trasmissione, incontrò la romana Claudia che divenne la sua scelta all’inizio del 2019. Da quel momento, i due non si sono mai lasciati.

Claudia e Lorenzo sono genitori di Maria Vittoria

Claudia e Lorenzo fanno coppia fissa da anni, senza scossoni, crisi o tentennamenti. Nel 2022, i due sono diventati genitori della piccola Maria Vittoria, la loro prima figlia. A pochi mesi dalla nascita della loro bambina, Riccardi e Dionigi avevano annunciato a Verissimo che si sarebbero sposati ma la data delle nozze è stata comunicata solo a distanza di due anni da quel momento. Il video realizzato dalla coppia per annunciare la data delle nozze ha fatto il pieno di like. Centinaia quelli che hanno apprezzato lo spirito della coppia, dimostrato pienamente anche in questa occasione. Claudia e Lorenzo non hanno svelato alcun dettaglio relativo alle nozze ma con ogni probabilità la cerimonia sarà organizzata a Roma, città nella quale vivono e alla quale sono profondamente legati.

