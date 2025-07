L’ex di Uomini e Donne Asmaa Fares incinta, come sta: “Momento difficile, il mio corpo non ce la fa più”

video suggerito

Asmaa Fares, ex dama di Uomini e Donne, è incinta del primo figlio con Cristiano Lo Zupone, conosciuto nel programma. La gravidanza è agli sgoccioli e attraverso le IG story ha raccontato: "Sono stanca perché il corpo non ce la fa più".

A cura di Gaia Martino

Asmaa Fares, ex dama di Uomini e Donne, e Cristiano Lo Zupone stanno per diventare genitori. La coppia nata nello studio di Maria De Filippi nel maggio 2024 sta per allargare la famiglia: tra poco nascerà un fratellino per il figlio di lei, nato da una precedente relazione, prima di celebrare le nozze. Attraverso alcune IG story l'ex dama ha svelato che la sua gravidanza è agli sgoccioli: ha spiegato come sta e come sta vivendo gli ultimi giorni in dolce attesa.

Le parole di Asmaa Fares

Asmaa Fares ha raccontato attraverso alcune IG story come procede la gravidanza, ormai agli sgoccioli. "Sto bene, non mi posso lamentare. La gravidanza procede bene, siamo arrivati agli sgoccioli. Non vedo l'ora che nasca, la pazienza è finita" ha spiegato, rivelando che la sua famiglia e il suo primo figlio sono in trepidante attesa di accogliere il nuovo bebè. "Anche mio figlio chiede di lui. Sono stanca perché l'ultimo mese porta tanta stanchezza, hai momenti che vuoi stare da sola, non sopporti nessuno. Sono molto irritata, il caldo non aiuta" ha continuato, spiegando di aver dovuto annullare numerosi impegni nell'ultimo periodo per questi motivi. Così ha concluso:

Ho dovuto disdire tanti appuntamenti, è un momento molto difficile ma è normale. Sono stanca perché il corpo non ce la fa più. Purtroppo è un periodo in cui non riesco a stare in mezzo alla gente. Ho contrazioni di continuo, ci sono dei momenti in cui sto male.

La proposta di matrimonio a Uomini e Donne

Lo scorso marzo Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone furono ospiti di Uomini e Donne, il programma che gli ha permesso di conoscersi. Al centro dello studio scoprirono il sesso del bebè che sta per nascere prima che lui le chiedesse di sposarlo. Dopo una dichiarazione d'amore, con la collaborazione del pubblico in studio, è comparso lo striscione "Mi vuoi sposare?". "Certo che sì", la risposta di lei.