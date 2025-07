Fabio Fulco presto papà bis, la moglie Veronica Papa è incinta: “La vita ci ha sorriso ancora”

Fabio Fulco diventerà padre per la seconda volta. Con un post pubblicato su Instagram, l’attore ha annunciato che presto accoglierà in famiglia la seconda figlia con la moglie Veronica Papa, dopo l’arrivo di Agnes nel 2021. I due sono una coppia da 7 anni e si sono sposati nel 2023.

Fabio Fulco diventerà padre per la seconda volta. Con un post pubblicato su Instagram, l'attore ha annunciato che presto accoglierà in famiglia la seconda figlia con la moglie Veronica Papa, dopo l'arrivo di Agnes nel 2021. Non è noto se sarà una femminuccia o un maschietto e nemmeno quando potrebbe nascere. La coppia è convolata a nozze nel 2023 con una romantica cerimonia in Costiera Amalfitana e poco dopo il matrimonio aveva fatto sapere di voler allargare la famiglia e di sperare di dare presto un fratellino o una sorellina alla loro primogenita.

Fabio Fulco e Veronica Papa presto genitori bis, l'annuncio

È stato Fabio Fulco ad annunciare che presto diventerà padre per la seconda volta. L'attore ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della moglie Veronica Papa e della loro prima figlia Agnes mentre dà un bacio al pancione della mamma. "La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola", ha scritto ad accompagnare le foto pubblicate sui social, scattate durante un viaggio di famiglia a Miami.

Il matrimonio due anni fa e il desiderio di allargare la famiglia

Fabio Fulco e Veronica Papa si sono sposati a luglio 2023 nella basilica di Santa Trofimena, a Minori, in Costiera Amalfitana. Un romantico matrimonio arrivato dopo 5 anni di amore, già coronato dalla nascita della loro prima figlia Agnes nel 2021. Appena dopo le nozze, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la coppia aveva reso pubblico il desiderio di allargare la famiglia e di dare un fratellino o una sorellina alla primogenita: "Non vediamo l'ora di dare a nostra figlia un fratellino o una sorellina. Ci dobbiamo muovere. Non andremo in viaggio di nozze perché sto lavorando, ma per concepire un figlio non serve. Non pensavo di meritare tutto questo amore".