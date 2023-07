Fabio Fulco ha sposato Veronica Papa: “Alle nozze ho pianto tanto. Ora vogliamo un altro figlio” Fabio Fulco ha sposato lo scorso 14 luglio la compagna Veronica Papa. I due si sono giurati amore eterno in Costiera Amalfitana, ora sognano di dare al mondo un altro figlio. “Non è la festa ma il percorso dell’amore la cosa più importante. Io ho sempre pianto”.

Fabio Fulco ha sposato la compagna Veronica Papa lo scorso 14 luglio e il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto delle nozze. Dopo cinque anni d'amore l'attore ha giurato amore eterno alla fidanzata nella basilica di Santa Trofimena, a Minori, in Costiera Amalfitana. Ora desidera un altro figlio dopo Agnes, la primogenita nata nel 2021.

Le prime parole di Fabio Fulco dopo le nozze

"Fosse stato per me, l'avrei sposata su un'isola, in un luogo segreto e lontano da tutti e solo con Agnes presente. Però ho accontentato la famiglia di mia moglie, soprattutto suo padre quando mi ha detto "Lei è la nostra unica figlia, rispettiamo le tradizioni". Ci siamo dati da fare e ammetto che è stato bellissimo". Fabio Fulco al settimanale Chi ha raccontato le emozioni vissute durante le nozze. Il 14 luglio ha sposato in Costiera Amalfitana Veronica Papa, la sua compagna da 5 anni:

Quando la data si avvicinava abbiamo sentito il peso della responsabilità. Non so darle una spiegazione ma contavamo ogni secondo, ogni minuto, pensando alla data. Non è la festa ma il percorso dell'amore la cosa più importante. Io ho sempre pianto.

Quando ha visto la moglie entrare con il suocero non è riuscito a trattenere le lacrime di commozione: "I ragazzi del Conservatorio hanno suonato Mission di Ennio Morricone, un brano unico, come noi. Poi le ho alzato il velo e le ho detto "sei bellissima". Lei tremava e piangeva. Eravamo sulle nuvole, innamorati e felici". Ad accompagnare lui, invece, mamma Flora:

Avere accanto mamma Flora è stato un regalo del Signore. Io sono credente e lei non sta benissimo. Siamo andati piano piano verso l'altare, io la sorreggevo. Mio padre Pasquale manca da 19 anni ma io l'ho sentito durante le nozze. Lui era tra gli invitati, so che ha visto tutto. Quando Frate Luigi, il padre spirituale, ha pronunciato l'omelia, mio padre era lì ad ascoltare.

Le riprese di Don Matteo e il desiderio di un altro figlio

Nel frattempo Fabio Fulco sta preparando la serie tv Don Matteo, la produzione lo ha aiutato con le date per permettergli di vivere le sue nozze in maniera tranquilla: "Ringrazio la produzione per essermi venuta incontro aiutandomi con le date. Il set era l'unico momento di stacco dalla tensione emotiva". La coppia di neo sposi ora desidera allargare la famiglia: