La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti compie 17 anni, gli auguri dei genitori sui social

A cura di Elisabetta Murina

Il 13 maggio Chanel Totti compie 17 anni. Per l'occasione, la seconda figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha organizzato una festa con gli amici più stretti e ha ricevuto gli auguri da parte di entrambi i genitori, che hanno pubblicato su Instagram alcune foto insieme a lei. Anche se non sono più ufficialmente marito e moglie, i due ex coniugi hanno mantenuto un bellissimo rapporto con tutti i figli, il maggiore Cristian e poi la piccola Isabel.

Gli auguri di Ilary Blasi e di Francesco Totti alla figlia Chanel

Per i 17 anni della figlia, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto i social per augurarle buon compleanno. L'ex Capitano della Roma ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae sul campo da calcio, mentre tiene sulle spalle la piccola Chanel, che a sua volta indossa la maglia giallorossa. "Auguri amore mio buon compleanno", ha poi scritto ad accompagnare lo scatto. "Tanti auguri amore mio", è invece la didascalia scelta dalla conduttrice Ilary Blasi, che tra le sue storie Instagram ha condiviso una foto della figlia da bambina.

Al compleanno di Chanel Totti assente il fidanzato Cristian Babalus

Per festeggiare i suoi 17 anni, Chanel ha organizzato una festa con le amiche più care, il fratello Cristian e la fidanzata di lui Melissa Monti. Sui social però non è passata inosservata l'assenza di Cristian Babalus, fidanzato della festeggiata. Il ragazzo non ha condiviso sui social alcun messaggio in occasione del grande giorno della ragazza e, in più, dal suo profilo sarebbero sparite alcune foto di coppia. Che Chanel sia tornata single? O magari si tratta solamente di un periodo di pausa tra i due?