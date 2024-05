video suggerito

Francesco Totti ricorda l'addio al calcio all'Olimpico ma taglia Ilary Blasi dalle foto È simbolico il gesto di Francesco Totti che ha ricordato il giorno dell'addio al calcio giocato all'Olimpico del 28 maggio 2017 tagliando la ex moglie Ilary Blasi dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Sono trascorsi 7 anni da quel 28 maggio 2017 che segnò l’addio al calcio giocato tenuto da Francesco Totti allo stadio Olimpico. Commosso e circondato dai suoi cari, l’ex capitano della Roma si congedò dal suo pubblico dopo oltre 20 anni trascorsi sul campo. Accanto a lui, nel ruolo di sostegno principale, quella che oggi è diventata la sua contrastatissima ex moglie, Ilary Blasi. La stessa donna che Totti ha pensato di tagliare dalle foto postate sul suo profilo Instagram per ricordare un anniversario tanto importante.

Totti con i figli, da solo o i compagni di squadra all’Olimpico: sparita Ilary Blasi

La sacralità di quel momento diventato un simbolo nella sua carriera non ha impedito a Totti di tagliare in maniera grossolana gli scatti che ricordano quel giorno all’Olimpico. L’ex capitano ha fatto in modo che della ex moglie – alla quale si appoggiava commosso mentre i tifosi acclamavano il suo nome dagli spalti e che indossava orgogliosa una maglia con la scritta "Sei unico", in questo caso a lui dedicata – non restasse alcuna traccia nelle foto con le quali ha ricordato l’evento. Un colpo di spugna, uguale a quello con il quale il Pupone e Blasi hanno cancellato (in malo modo) oltre 20 anni di vita insieme.

Le critiche dei fan: “Ricorda chi era al tuo fianco”

Il gesto di Totti di tagliare Ilary dalle foto non è passato inosservato. Sono decine i fan che hanno notato l’improvvisa sparizione della ex moglie dagli scatto che ricordano il giorno dell’addio al calcio. “Ricorda chi era al tuo fianco”, è il monito rivolto al giallorosso, cui viene ricordato che fu proprio Ilary ad aiutarlo a scrivere la lettera con la quale Francesco si congedò dai suoi tifosi. Oggi accanto a Totti c’è la nuova compagna Noemi Bocchi, fidanzata che all’epoca Francesco ancora non conosceva: a quei tempi, Ilary Blasi era ancora “unica”.

